Una ballena protege a una bióloga marina de un tiburón tigre

La bióloga marina Nan Hauser ha publicado un vídeo acerca de un encuentro que tuvo con una ballena jorobada en las Islas Cook (Pacífico Sur) y que, según su testimonio, la protegió del ataque de un tiburón tigre que la rondaba.

De acuerdo con su relato, el cetáceo buscaba esconderla debajo de su aleta pectoral, mientras otra ballena que había cerca daba coletazos en el agua para asustar al peligroso escualo.

El encuentro tuvo lugar el pasado mes de octubre, pero Hauser no subió el vídeo hasta este lunes, y se ha extendido rápidamente a través de las redes sociales.

“Estaba segura de que iba a ser el día de mi muerte”, escribió la sobreviviente en Facebook, donde publicó imágenes de los hechos.

“Yo nunca toco a los animales que estudio, pero durante 10 minutos esta ballena de 50.000 libras me empujó a través del agua y me levantó en su cabeza”, añadió. Nan Hauser ha explicado que no entendía las acciones de la ballena hasta que después vio al tiburón y supo que el cetáceo intentaba protegerla.

Ha precisado que ella no se había dado cuenta de la presencia del tiburón durante el tenso encuentro de 10 minutos, solo se percató al final.

Al salir del agua informó a sus compañeros de expedición lo sucedido y alcanzó a gritarle a la ballena que todavía andaba por allí: "Yo también te amo"

Nan Hauser es la Presidenta y Directora del Centro de Investigación y Conservación de Cetáceos. Su base de operaciones se encuentra en Rarotonga, Islas Cook, donde es Investigadora Principal del Proyecto de Investigación de Ballenas y Directora del Centro de Ballenas y Vida Silvestre de las Islas Cook.

Su trabajo incluye identificación con foto, acústica, genética, comportamiento en superficie y bajo el agua, navegación y migración de cetáceos.

Ha señalado a medios de prensa que ella sabía que las ballenas son "altruistas" y que a menudo esconden focas de los depredadores, pero que nunca había experimentado o leído sobre una ballena que protegiera a un ser un humano. "Si alguien me hubiera contado esta historia, no lo creería", añadió.