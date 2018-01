Joven cubano le responde al actor y empresario mexicano Diego Dreyfus

Las palabras del actor mexicano Diego Dreyfus asegurando que en Cuba hay más de la libertad de la que se piensa han desatado las críticas de un joven cubano en las redes sociales.

En un video publicado en Facebook este ciudadano de la isla, cuya identidad se desconoce, arremete duramente contra el discurso del empresario azteca, al que se refiere como "señor turista".

"Es una pena que confunda nuestro modo de ser y nuestras costumbres con la libertad cuando yo no he tenido la opción de viajar por todo el mundo", afirma.

Compara el discurso de Dreyfus con la situación que vivieron los judíos en los campos de concentración nazis. "Estaban desconectados de la tecnología, sin relojes, ni renta, sin deudas, sin poder viajar pero libres en su estado de conciencia porque la libertad la llevaban en su interior", ironiza.

"¿Ser libre es estar desconectado de un celular, del tiempo?", cuestionó. "La libertad no se mide a medias, se es libre o no. No sé dónde habrá aprendido que bailar, beber, fumar y hacer, aparentemente lo que uno quiere, implica libertad", añade.

Este cubano recordó a Dreyfus que la libertad implica "el derecho a elegir libremente lo que uno desea hacer con su vida y futuro".

Este residente de la mayor de las Antillas revela que es natural de La Habana y se muestra orgulloso de su nacionalidad, al mismo tiempo que arremete contra la puesta en escena del actor por su "lloriqueo hipócrita, su lenguaje filosófico y su patética dramatización".

"No me conmueve, ni me convence, que intente manipular las emociones de las personas utilizando la curiosidad de niños que ha atraído por su forma de vestir, su acento raro, sus relojes caros", indicó en referencia a los niños que aparecen al final del vídeo de Dreyfus.

"Sin los privilegios de ser turista no dura ni 15 días en Cuba

En el vídeo también cuestiona los juicios de valor emitidos por Dreyfus sin conocer la realidad que se vive en territorio cubano ni hablar, por ejemplo, con los emigrados cubanos.

"Se debe tener en cuenta cómo piensan las demás personas. Señor turista no se puede hablar del Everest si antes no lo ha escalado", reclama.

"Gracias a Dios no ha nacido en este país, algo que agradezco infinitamente. Sin sus privilegios de turista, usted no dura ni 15 días viviendo en la Isla", alerta.

Este ciudadano cubano le cuestionó por su falta de tacto. "Me gustaría saber qué sucedería si fuera a hablar con los mexicanos, aunque no puedo salir, y les dijera que no hay corrupción y que se lleva en la mente y el corazón", concluye.