Actor y empresario mexicano: "Cuba es más libre de lo que crees"

El empresario mexicano Diego Dreyfus valoró la realidad que se vive en Cuba de una forma peculiar y comparó la libertad de la Isla con la de otros países.

"Sus mentes están tan libres, yo creo que no se juzgan entre ellos. No les importa el color de piel. Visto desde fuera Cuba no es libre, visto desde dentro es más libre de lo que crees", aseguró en un vídeo grabado en La Habana.

"Fuman, beben lo que quieren, ríen cuando quieren, hacen lo que quieren. Desde mi punto de vista sí tienen libertad. Los veo felices, bailando, contentos, con el pelo pintado, desconectados de un aparato", aseguró.

Este ingeniero físico de la Universidad Iberoamericana rechazó que en territorio cubano se viva sin libertad. "Si yo hubiera nacido aquí, no tuviera otra cosa, mi libertad la tendría en mi mente y corazón", explicó en las imágenes publicadas en la plataforma de Youtube.

"Yo veo gente estadounidense que no vive libre, son esclavos del consumismo, de la deuda. Lo mismo con los mexicanos, que son esclavos del que dirán, del narcotráfico, de la corrupción. También veo europeos que no son libres, son esclavos de sus mentes cuadradas, de sus reglas, de sus cámaras en cada calle", afirmó.

Dreyfus, que en la actualidad se dedica al coaching y a impartir conferencias, reconoce que en la mayor de las Antillas también observa "dolor, esclavitud, pobreza y falta de tecnología".

"Lo importante en la mayor de las Antillas es la conciencia con la que vives, si tú vives en Cuba nunca puedes salir pero decides tu propia libertad. Eres más libre que el que tiene derecho a viajar y tiene acceso a Internet pero es esclavo de sus creencias", añadió visiblemente emocionado.