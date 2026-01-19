Detienen al presunto homicida de un joven en la localidad de Cuatro Caminos, Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Las autoridades de Santiago de Cuba confirmaron la detención del presunto responsable del asesinato de un joven en el poblado Cuatro Caminos, en el municipio Songo La Maya.

Según el periódico oficial Sierra Maestra, en su versión impresa, el sospechoso fue capturado en menos de siete horas tras un operativo policial apoyado por la población, hecho que “exhibió” como un logro.

El medio estatal indicó que la víctima, identificada como Hernán Casternaux Serrano, de 31 años, murió por heridas de bala y que el arma empleada en el crimen fue recuperada durante el arresto del agresor.

La Policía Nacional Revolucionaria lo puso a disposición de los tribunales y aseguró que será sancionado “con la severidad que contempla el Código Penal”.

El crimen ocurrió en la madrugada del domingo en el poblado Cuatro Caminos. Aunque Sierra Maestra no detalló las causas del hecho, familiares contaron que Casternaux intervino para detener una pelea en medio de una fiesta cuando uno de los implicados fue por un arma y le disparó en la cabeza, provocándole la muerte instantánea.

“El agresor huyó del lugar, pero gracias a la acción rápida de la Policía fue arrestado pocas horas después”, precisó una fuente vinculada a la investigación.

El despliegue policial incluyó patrullas en la zona y registros en áreas rurales próximas al municipio Songo La Maya.

La muerte de Casternaux ha causado conmoción en la comunidad. En redes sociales, su prima Zenia Kindelán Serrano lamentó la pérdida: “Nos arrebataron a Hernán, una persona noble, de sonrisa amplia. Dejó sin padre a dos niñas y a una familia destrozada”.

El joven, descrito como tranquilo y trabajador, fue velado en su casa y enterrado en el cementerio de Santana.

Su muerte marca un nuevo golpe para una familia que ya había sufrido la violencia en el pasado: en 2019, el padre de Hernán, Alexis Casternaux Medina, fue asesinado por su pareja y tres cómplices en un caso que estremeció a la provincia.

“Primero el padre y ahora el hijo. Es un dolor que no tiene nombre”, comentó una vecina cercana.