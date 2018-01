Magdalena la Pelúa está molesta: "No me llamen más, me despidieron pero estoy contenta"

La actriz cubana Judith González, conocida por su personaje de Magdalena la Pelúa, fue despedida del canal Mega Tv de Miami luego de casi nueve años de trabajo en esa empresa.

Pero Magdalena no quiere que la llamen por teléfono. Ha publicado un video en su perfil de Facebook para explicarle a sus seguidores las razones del despido.

"Todo el mundo me está llamado y he decidido conectarme desde mi casa para explicar de una sola vez, las dudas. Ayer se cerró un ciclo de mi vida laboral, una etapa maravillosa, donde crecí profesionalmente, donde encontré seres humanos maravillosos, seres humanos muy complicados, malas personas también encontré, pero de todos aprendí cosas", dijo.

"No me botaron a mi. Hay una situación económica en Mega Tv y no fui yo la única. Muchas personas han sido despedidas también", aseguró.

González está molesta porque cuenta que hasta los amigos que se han alejado de ella le han escrito para preguntarle si está bien, si se ha deprimido.

"Ya no me llamen más. Estoy bien, estoy feliz. De vacaciones esta semana pero tengo nuevos proyectos que anunciaré próximamente".

"De Mega Tv me llevo los mejores recuerdos. Fue una empresa que me quiso, me malcrió, me dio todas las oportunidades. Allí crecí mucho como actriz, nació mi personaje Magdalena la Pelúa, al que quiero con todo mi corazón y cuido con toda mi alma. Salir del canal ha sido cerrar un ciclo".

Asimismo la cubana dijo que nunca dejaría de ser actriz, "porque nací siendo actriz".

Este viernes, se supo que el canal Mega Tv había cerrado el 80 por ciento de sus programas y despedido a la mayoría de sus trabajadores por problemas con el presupuesto. La popular presentadora cubana María Elvira, dijo adiós a su público del Mega Noticiero, un espacio que condujo durante dos años.