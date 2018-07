América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

El anteproyecto de reforma parcial de la Constitución cubana cambia la definición del Partido Comunista de Cuba (PCC), que a partir de ahora será "fidelista", mantendrá el perfil martiano, marxista-leninista, que ya tenía, y seguirá siendo "la fuerza superior dirigente de la sociedad y el Estado".

En el borrador de la Carta Magna se añaden, además, los adjetivos "único" y "democrático" al carácter del Partido Comunista, lo que descarta cualquier posibilidad de dar cabida a la pluralidad ideológica de los cubanos o la legalización de otros partidos.

De esta forma, el artículo 5, que recoge el papel del PCC está recogido en el anteproyecto de esta manera: "El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista y marxista-leninista , vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza superior dirigente de la sociedad y el Estado para organizar y orientar los esfuerzos comunes hacia la construcción del socialismo para preservar la unidad patriótica de los cubanos y los valores éticos". Por primera vez se elimina la alusión al comunismo, que recogía la Ley de Leyes hasta ahora.

No ad for you

Así se definía hasta ahora el PCC. La reforma le añade el término "fidelista", "único" y "democrático". Foto: CiberCuba.

Al diputado del Cotorro Pedro Esquivel, la descripción del borrador de la Constitución le plantea dudas sobre a quién corresponde la defensa de la patria socialista, considerado "el más grande honor y el deber supremo de cada cubano" y que hasta esta modificación parcial dependía del Partido Comunista.

"Hasta hoy el partido ha tenido en sus manos, muy acertadamente, por cierto, los asuntos relacionados con la defensa y no me queda claro si el partido va a continuar rectoriando esta actividad o no y estos tres años que deja de ser presidente del país (se refiere a Raúl Castro ) y queda solamente como primer secretario, qué pasaría en tiempos futuros", señaló.

En opinión del diputado, el nuevo enunciado de la Constitución explica bien lo relacionado con el presidente del país, "pero no lo relacionado con el primer secretario del partido en la provincia y en el municipio. Tampoco deja claro cómo queda el primer secretario del partido los tres años que no es presidente", insiste.

A él le preocupa si el primer secretario del partido en las provincias seguirá siendo el primer secretario de Defensa en el territorio. "¿Cómo queda eso hoy?", se pregunta.

Desde la presidencia de la Comisión una encargada de dirigir el debate de los cambios introducidos en la Constitución le aclara que la Carta Magna es una norma de mínimos, que establece los principios, las normas. El cómo, le explican, les queda claro a todos los cubanos: "El partido sigue siendo la fuerza dirigente".

En el artículo 5, aclara otro diputado, se explica que el partido es "la fuerza superior de la sociedad y el estado" lo que significa que "va a organizar el diagrama estatal del país". "Si hay una fuerza que está por encima del Estado y es dirigente y superior es el partido. Luego la Constitución no puede trazarle directrices al partido. No puede decir: 'Y entonces los primeros secretarios del partido son los que se les subordina los Consejos de Defensa...' porque esa no es la función de la Constitución. Ni puede trazarle esas directrices al partido".

La Constitución no puede trazarle directrices al partido

Luego, insiste, vendrán directrices internas del Consejo de Defensa Nacional, que en la Constitución actual "se pierde en un articulito de los órganos superiores. Ahora corresponderá al presidente del Estado, que presidirá el Consejo de Defensa Nacional, trazar las líneas directrices de cómo esto se va a organizar en el país", señaló.

Una de las leyes que tiene que venir a complementar la Constitución es la Ley de Defensa Nacional, apuntó además.

El diputado del Cotorro dio por buena la aclaración, no sin antes hacer referencia a la enorme confianza que tiene el pueblo cubano en Fidel y el partido. "Cualquiera con una tranquilidad pasmosa, le dice: Voy pal partido (a quejarse)".

Al hilo de la duda del diputado del Cotorro, se planteó la posibilidad de incluir en la definición del partido la palabra defensa. La propuesta habla de que ahora se dedicará a "organizar los esfuerzos comunes hacia la construcción y defensa del socialismo", incluyendo el término, que no estaba en el anteproyecto.