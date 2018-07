América Latina, Cuba,

Mariela Castro Espín, hija del expresidente Raúl y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dijo que es un logro que la nueva Carta Magna reconozca el matrimonio como la unión entre dos personas sin limitar sexo o género.

Para ella el tema de la adopción no es lo primero porque cada pareja decidirá si quiere o no reproducirse después. No obstante aclaró que aunque este es un tema que le concierne al código de familia ella propone que todos y todas tengan los mismos derechos.

“El matrimonio no es solamente para tener hijos, empieza con otros fines, porque quieren convivir y luego viene la reproducción. Lo que propongo es que todas las familias tengan los mismos derechos. Todos los derechos para todas las personas”.

"Pero si se está diciendo que el matrimonio tiene fines reproductivos, entonces todas las familias cubanas han de tener garantizados por el Estado los derechos y vías para alcanzar estos fines", subrayó.

En ese sentido Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, apuntó: "El apartado que cambiemos tiene una repercusión en el resto del artículo. Y la mayoría tiene una visión monoparental. Y este texto que dice Mariela quedarían luego para el código de familia pues se modificarían otros artículos”.

El presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y diputado a la Asamblea, Miguel Barnet, también intervino en la discusión del artículo 68 de la nueva Constitución, concerniente al matrimonio, porque para él "el amor no tiene sexo".

"Estamos inaugurando una nueva era, esta es una Constitución dialéctica y moderna. Y si hay que romper la tradición, se rompe. En el Socialismo no cabe ningún tipo de discriminación entre seres humanos. Estoy a favor del Artículo 68 de la nueva Constitución. Señores, el amor no tiene sexo", dijo.

“No estamos discutiendo aquí si puede o no casarse una pareja del mismo sexo, sino sobre la obligación al mantenimiento del hogar y la responsabilidad de los hijos. He conocido parejas heterosexuales que no han tenido hijos y nunca los han acusado de violar la Constitución", apuntó Gerardo Hernández, uno de los cinco espías cubanos liberado de las cárceles de Estados Unidos por el expresidente Barack Obama.

Cba podría muy cerca de aprobar el matrimonio igualitario. Las bases para ello se han creado en el anteproyecto de la nueva Carta Magna. Una vez aprobado este, cómo tratará el nuevo código de familia, que deberá ser modificado, el tema de la adopción en parajeas del mismo sexo.

Cinco iglesias cristianas en Cuba, encabezadas por la Metodistas, han organizado marchas y llevado adelante una campaña contra la familia no tradicional. No obstante, miles de cubanos han reaccionado también para apoyar el derecho a esta sin importar el sexo de las personas.