La periodista independiente Anay Remón García, que habitúa a firmar bajo el pseudónimo de Ana León en Cubanet, fue detenida el 30 de julio en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana cuando se disponía a viajar a Miami, según reportó el referido medio independiente.

Agentes de inmigración le llevaron hasta una oficina, confirmaron sus datos personales y rompieron su boleto.

"Los periodistas cubanos no disponemos de libertad de movilidad. A muchos les han prohibido la salida del país, incluso, por un periodo de un año. Así que en Cuba se sigue reprimiendo la libertad de expresión", denunció la profesional del citado medio.

Se trata de una situación similar a la que vivió el pasado 16 de mayo cuando pretendía volar hasta Canadá por motivos personales. "No me dieron explicaciones, lo único que me dijeron era que la orden venía de arriba, es decir, de la Seguridad del Estado", afirmó.

Su trabajo como periodista independiente, por otra parte, le ha llevado a ser acosada e intimidada en reiteradas ocasiones. "Me citaron el 15 de noviembre de 2017 y me advirtieron que podían tomar ciertas medidas contra mí para que no colaborara con medios independientes. El pasado 26 de abril me volvieron a citar cuando me avisaron que podían prohibirme salir de Cuba", lamentó.

Unos casos que se producen desde 2015, año en que empezó a escribir para Cubanet. En este sentido criticó que los reporteros en la Isla no dispongan de ninguna herramienta legal para defenderse.

"La Seguridad del Estado no da la cara en el aeropuerto, envía a agentes de inmigración que no pueden dar mayores explicaciones porque, tal y como ellos mismos dicen, no tienen nada que ver con esto y solo cumplen ordenes", aseguró.

León también denunció que estas actuaciones representan una vulneración de los derechos humanos, así como perjuicios económicos.