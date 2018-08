América Latina, Cuba,

El reguetonero cubano El Kamel ha publicado en internet su respuesta al presentador Alex Otaola, quien habló en su programa de la existencia de un video íntimo del cantante con una joven.

“Otaola, sal de arriba ya de los artistas y de los hombres; por eso te ganaste el bofetón ese que dicen que te dio Yomil”, expresó.

En un video grabado en su casa en Cuba, El Kamel contó que una mujer que él conocía lo contactó en la red y le pidió que se desnudase, a lo que él accedió.

“Lo que vayas a publicar ahí no es nada, es un video de un hombre y una mujer. La mujer que me enseñe a mí sus partes yo le enseño las mías, me tiras y te tiro”, recalcó.

El representante de música urbana señaló que su esposa ha estado apoyándolo en todo momento.

“Te puede demandar cualquier familiar mío que está allá, o si no, cuando yo vaya allá, donde quiera que te coja te voy a partir la cara. Y que me deporten o me metan preso, pero te voy a partir la cara”, añadió.