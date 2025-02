Otaola asegura que EE.UU. revisa casos de cubanos con asilo político fraudulento: "Ahora no quiero llanto"

El influencer cubano Alexander Otaola asegura que las autoridades de Estados Unidos están investigando entre 42,000 y 47,000 presuntos casos de solicitudes de asilo político fraudulentas presentadas por ciudadanos cubanos en los últimos cuatro años.

El 7 de febrero, durante su programa "Hola Ota-Ola", señaló que estos casos se revisan con cuidado para detectar irregularidades en la documentación y evaluar si los beneficiarios han viajado recientemente a Cuba, lo que podría poner en duda la legitimidad de sus solicitudes.

"Son casos de asilo político de cubanos recién llegados y de los últimos cuatro años, que están bajo revisión porque las autoridades están buscando documentos fraudulentos y beneficiarios de estos asilos que han regresado a Cuba en los últimos tiempos", expresó.

Este ha sido un reclamo de muchas voces reconocidas en el exilio que no están de acuerdo con que el asilo político sea usado como un mecanismo para establecerse en Estados Unidos, pues algunos beneficiarios, una vez que consiguen la residencia, viajan de vacaciones a la isla demostrando que no son perseguidos allí.

"Mis queridos hermanos, cuando comience la recogida, no quiero llanto. ¿OK? Recuerden que cada acción tiene su consecuencia. A veces te coge al momento y otras veces te crees que has burlado la ira de Jehová, pero no. La justicia logra alcanzarte cuando menos esperas", declaró Otaola durante su transmisión.

El influencer también hizo un llamado de atención a los cubanos que tienen el asilo político y están considerando viajar a la isla. "Posiblemente no puedan regresar", advirtió.

Se refiere a la posibilidad de que tales viajes puedan interpretarse como evidencia de que esas personas no enfrentan un peligro real en el país de origen, lo que contradiría los fundamentos de su solicitud de asilo.

Este anuncio coincide con la llegada de los primeros grupos de inmigrantes deportados a la base naval de Guantánamo, en Cuba, como parte de la política de deportación impulsada por la Administración de Donald Trump.

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, afirmó que "el presidente Trump ha sido muy claro: la bahía de Guantánamo albergará a los peores de los peores", reforzando la política que busca encarcelar a inmigrantes acusados de delitos graves.

El nuevo centro de detención que se construye en Guantánamo tendrá capacidad para 30,000 personas. Mientras tanto, la comunidad cubana en Estados Unidos observa con incertidumbre el desarrollo de estas investigaciones y sus posibles repercusiones en la vida de un significativo número de migrantes.

