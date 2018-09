América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

La Televisión Cubana admite que la prueba gratuita de internet en los móviles que la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (ETECSA) llevó a cabo el pasado fin de semana fue una prueba de estrés para los usuarios.

Como publicó CiberCuba, los cubanos pudieron comprobar que la compañía sigue sin estar preparada para afrontar un escenario de máxima conectividad. "No se conectaba. Los datos móviles no servía. No funcionaba", dice una usuaria a los micrófonos del Noticiero.

"Activaba los datos y nada, no podía conectarme", comenta otra joven entrevistada.

De los más de 5 millones de cubanos que tuvieron la oportunidad de conectarse gratis a internet el pasado fin de semana, sólo pudieron consumir todos los megas "algo más de 286.000".

Kevin Castro Rodríguez, director de proyectos de la prueba gratuita de ETECSA, asegura que tuvieron "una inestabilidad en una de las plataformas que controlan el acceso a internet, la tarificación y la contabilidad del saldo".

Las fisuras en el software generaron, según explicó, otras problemáticas que impactaron negativamente en las llamadas de voz y mensajería. "Esa inestabilidad conllevó que las personas intentaran mucho acceder porque no navegaban. Estos reintentos ocuparon prácticamente todos los canales que daban servicio al usuario. Por tanto afectó las llamadas de voz y los SMS, que utlizan los mismos recursos de las radiobases por donde va el dato", añadió Castro Rodríguez.

Hace cinco meses ETECSA aseguró que todas las condiciones estaban creadas en Cuba para empezar a prestar el servicio de internet en los móviles y desplegó una amplia campaña de comunicación. Sin embargo, las pruebas demuestran que aún tiene trabajo por delante.