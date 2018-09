América Latina, Cuba,

El notable desabastecimiento de condones en la red de farmacias del país y otros puntos de venta levanta no pocas interrogantes entre los cubanos, preocupados por la ausencia de un producto que han aprendido a no ignorar.

Así le sucedió a Julio Almaguer, quien hace poco fue a comprar a la farmacia del municipio de Boyeros y notó que no había preservativos.

“Le pregunté a la muchacha y no supo darme respuesta de la situación”, dijo.

Cada vez es mayor la población consciente de la importancia del sexo seguro para evitar las infecciones de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Sin embargo, esta realidad se contrapone a la necesidad de los clientes cada vez que no encuentran el producto.

“Yo me protejo, pero ahora que no hay condones imagino que sea muy difícil. Por suerte yo tengo una pila comprados y puedo resolver”, reveló Yunier Labaceno.

Los condones en Cuba tiene un precio que oscila entre los 20 centavos en moneda nacional hasta los más caros que se expenden en las farmacias en divisas, a 1.00 CUC.

Según Yaneysi Socarras, farmacéutica, ese producto debe llegar a sus almacenes semanalmente, cuando se hace el pedido.

“En estos momentos está en falta. La justificación no la han dado. Si no la mandan es porque en droguería no debe haber”, añadió.

Su colega Deysi Cabrera recalcó que hace 15 días no traen a su establecimiento. “Me preguntan dónde hay, pero en este momento no está localizable, esta es la farmacia principal y si aquí no entra, no entra en ninguna”, recalcó.

Aunque en la Isla no existen fábricas, existen dos marcas registradas: Momento y Vigor.

El preservativo está considerado por muchos la mejor barrera para protegerse de las enfermedades venéreas. Según cifras del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA, cada año se detectan más de 1.800 nuevos casos de contagio de VIH a la vez que aumentan las tasas de infecciones de transmisión sexual.

Las autoridades no han realizado ninguna declaración oficial.