Gobierno cubano reporta transmisión de dengue en ocho provincias

El gobierno cubano informó que actualmente hay transmisión de dengue en ocho provincias del país, y circulan cuatro serotipos de esa enfermedad.

Las provincias más afectadas, con el mayor número de casos sospechosos de dengue, son Pinar del Río, Villa Clara, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, dijo el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, ante la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

El funcionario consideró que actualmente hay estabilidad epidemiológica en la isla y que a pesar de la presencia de los cuatro serotipos de dengue, ninguna provincia se encuentra en "zona de epidemia".

“El dengue, por ejemplo, sigue siendo una enfermedad endémica en Cuba, pero de lo que se trata es de la capacidad que tengamos de incidir en su control a través de la divulgación, la preparación del personal de salud y la participación activa de la población”, dijo.

Sin embargo, a pesar de la peor crisis de abastecimiento de insumos en los hospitales de la isla, el titular se justificó y dijo que "existen serios problemas para garantizar los abastecimientos", pero "no están de brazos cruzados, sino que se toman medidas para abordar estas dificultades".

Varios médicos cubanos han denunciado que trabajan sin recursos para atender emergencias en los centros médicos de la isla, donde mueren pacientes por falta de medicamentos, e incluso de ambulancias.

El médico exiliado Alexander Figueredo lleva años haciendo las mismas denuncias sobre la falta de insumos en los hospitales del país, y por ello ha sido víctima de represión y acoso al punto de tener que abandonar el país bajo presión gubernamental.

En 2021 dijo en entrevista con CiberCuba que "el Estado tiene que proporcionarle a los médicos los medios de trabajo. Si no hay medios de protección, el médico y la enfermera no tienen la culpa, pero son los que van a pagar. Todo es culpa del médico: si la embarazada está bajo peso, es culpa del médico; si no se alimenta bien, es culpa del médico. En los consultorios a veces no hay esfigmos [esfigmomanómetros], ni pesas y hay que pesar a los pacientes en las pesas de las bodegas [de productos normados]. No estoy diciendo que en todos, pero en la mayoría", afirmó.