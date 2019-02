América Latina, Cuba,

Publicado el Lunes, 11 Febrero, 2019 - 14:33 (GMT-5)

El joven cubano Carlos Raúl Macías Miranda, de apenas 18 años de edad, ha invitado a los cubanos -y especialmente a los jóvenes como él- a dar su opinión más sincera en el referendo constitucional del próximo 24 de febrero.

Pide que quienes no estén de acuerdo con la nueva Constitución no se queden en casa, ni que digan que no les interesa el tema o que no se meten en eso.

Recuerda que se trata de una oportunidad única de “expresar nuestro sentir”, y por ese motivo llama a quienes no quieren que sea aprobada la Constitución, pero tampoco quieren votar, a ejercer el voto negativo si no están de acuerdo.

“Esta es nuestra oportunidad de hacer valer, de ir y defender lo que nosotros pensamos”, ha dicho Carlos Raúl, quien ha precisado la forma poco ortodoxa en que estarían siendo captados los alumnos en las escuelas para servir de “observadores” del proceso.

Aunque supuestamente es “voluntaria” la participación de estudiantes de la FEEM y de la FEU en el referendo, según han dado a conocer medios cubanos, el joven Macías Miranda afirma haber sido testigo de manipulación en un centro escolar, donde se habría tratado de “comprar” a los alumnos haciendo hincapié en las ventajas de ser llevados en carro a los lugares de votación o de disponer de merienda.

Sobre los dirigentes cubanos, de los que dice “por ninguno voté yo”, destaca que están en la posición que ocupan “por sus aplausos, por su doble moral o su silencio”.

El joven Carlos Raúl Macías ha hecho referencia en su mensaje ―de unos seis minutos de duración― a la intensa campaña del Gobierno de la Isla a favor del sí, y justamente teniendo en cuenta ese punto, pide que quienes no estén de acuerdo “seamos valientes y vamos a votar que no”.

Al Gobierno le dice: “No nos manipulen más, no aprovechen más el poder que tienen para hacer esa descarada campaña política”, y añade: “Los cubanos son somos bobos. Nosotros vemos la realidad”.

“Compadre tengan un poco de dignidad y quítense de esto”, sentencia.

“Ustedes tienen este país en la ruina”, “Mira las casas, esto parece una favela brasileña”, afirma en otro momento, y por ese motivo subraya la necesidad de ejercer el voto en esta ocasión, “sin que nadie nos reprima porque es secreto”.

Recuerda que mientras el Gobierno dispone de todos los medios de comunicación para hacer campaña, los partidarios del NO a la Constitución solo disponen de las redes sociales para difundir su sentir, y a ello se suma que para quienes viven en la Isla el paquete de 3G es caro y lento.

Carlos Raúl Macías Miranda, a pesar de su juventud, afirma sentirse muy frustrado con el gobierno cubano, porque cuando “uno empieza a crecer y ve la realidad se da cuenta de que todo es mentira”.

La gente le dice que no se meta, pero él afirma “Yo voy a pagar el precio”.

“Alguien tiene que pararse, así que aquí estoy yo, para pagar el precio, para decir la verdad cuando haga falta”, concluye.

"...Bueno chico, entonces, por qué no te vas para otro país...", le habría dicho a Carlos Raúl un interlocutor durante un debate sobre la realidad cubana. La anécdota ha sido referida por el padre del joven, Carlos Macías López, quien ha respondido al interlocutor con un elocuente texto que recuerda que "El estado prefiere una multitud de silenciados agradecidos" y no personas dispuestas a luchar por su verdad.

"Miserable ese país que prefiere el tráfico de miserias con la boca cerrada, entretanto sus mejores hijos son condenados al exilio, por el miedo a enfrentarse a quienes son los verdaderos responsables, No. No es mi hijo quien debe irse a otro país. No es mi hijo el que sobra. Él no es culpable por soñar. El día que deje de hacerlo, de alguna manera, lo habrá perdido todo", concluye Carlos Macías López.

