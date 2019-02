América Latina, Venezuela,

Publicado el Miércoles, 20 Febrero, 2019 - 07:59 (GMT-5)

El artista británico Roger Waters arremetió contra el concierto que ha organizado el multimillonario Richard Branson en Cúcuta, en la frontera entre Venezuela y Colombia, el próximo 22 de febrero para recaudar fondos destinados a la ayuda humanitaria para Venezuela.

El exlíder de la popular banda de rock Pink Floyd aseguró que en el país petrolero "no hay guerra civil, ni violencia y tampoco asesinatos".

"Tengo amigos que ahora están en Caracas y hasta el momento no hay guerra civil, ni violencia y tampoco asesinatos. No hay señales de supuesta dictadura, no hay encarcelamiento masivo de opositores, no hay supresión de la prensa. Nada de eso está sucediendo, a pesar de que es la historia que se nos está vendiendo al resto del mundo", dijo en un vídeo que difundió en su cuenta de Twitter.

Waters criticó que "nada de lo que está promoviendo" Branson tiene que ver con las necesidades del pueblo venezolano, "ni con la democracia y la libertad".

"Aunque escuches sus trucos, nada de eso tiene que ver con ayuda humanitaria. Esto tiene que ver con que Richard Branson (y no me sorprende para nada) está trabajando para el plan de Estados Unidos, que no es otro que tomar el control de Venezuela", afirmo.

"Lo único que debemos hacer es apartarnos, especialmente Richard Branson. ¿De verdad queremos que Venezuela se convierta en otro Irak, Siria o Libia?", añadió.

En los últimos días Luis Fonsi, Alejandro Sanz, J Balvin y Juan Luis Guerra confirmaron su participación en el concierto por la libertad de Venezuela. Anteriormente ya se habían sumado Juanes, Nacho, Ricardo Montaner, Carlos Vives, además de Anitta, Mau y Ricky, Danny Ocean, Alesso Dj y los youtubers Marko, Lele Pons y Rudy Mancuso.

El 100% de las donaciones recaudadas durante el evento, que se transmitirá en vivo, serán destinadas a los más necesitados en Venezuela, junto a toda la ayuda que se encuentra almacenada en Cúcuta y que ha sido enviada desde Estados Unidos.

El lunes el gobierno de Maduro anunció que los próximos 22 y 23 de febrero también celebrarán en la frontera con Colombia un "gran concierto" bajo el lema "Manos fuera de Venezuela", que coincidirá con la actuación organizada por Branson.

El representante chavista ha negado en reiteradas ocasiones que Venezuela sufra una crisis humanitaria y bloqueó la entrega de víveres. Por su parte el presidente interino, Juan Guaidó, dio de plazo hasta el 23 de febrero para entrar la ayuda humanitaria recaudada.

