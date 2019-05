América Latina, Cuba,

Publicado el Sábado, 11 Mayo, 2019 - 19:16 (GMT-5)

Omara Ruiz Urquiola, hermana del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, ha contado varias de las arbitrariedades que se vivieron este sábado en La Habana durante la marcha organizada de manera independiente por la comunidad LGBTI+.

La hermana del científico, que está entre los arrestados durante la movilización, dijo que desde el principio, cuando arrancaron la marcha en Prado, la Policía les estaba poniendo trabas cerrando calles e impidiéndoles el paso, hasta que comenzó la represión.

"Yo no vi más a mi hermano, porque era mucha gente delante de mí. Vino un muchacho y me trajo el sombrero de mi hermano y se me abrazó. Otro muchacho me dijo que le habían dado mucho golpe", dijo visiblemente afectada, a través de una directa de Facebook.

Omara fue testigo de varias detenciones con violencia, de las que pudo tomar fotos y compartirlas con el mundo, y aseguró que a pesar de los arrestos, la marcha había sido una victoria, gracias a la entereza de sus participantes.

"Ganamos porque ustedes tuvieron que usar la violencia. La Revolución no se hizo para esto que ustedes están haciendo. Ese uniforme que llevan lo están deshonrando", dijo con firmeza a uno de los policías, que no tuvo otra respuesta que el silencio.

"Cuando ellos vieron la marea humana, solidaria, pacífica, alegre, porque íbamos en son de fiesta, ellos tenían que truncar aquello. Ahí lo que se coreó fue 'Sí se pudo', 'Cuba diversa', no hubo ninguna provocación política", continuó.

En la directa, Omara también se refirió al arresto de la colaboradora de CiberCuba, Iliana Hernández, quien fue una de las primeras en ser acosada y detenida en la marcha.

"Desde que veníamos bajando por Prado a la primera que ellos se le tiraron fue a Iliana", contó.

