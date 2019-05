Estados Unidos, Sur de la Florida,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Lunes, 27 Mayo, 2019 - 17:17 (GMT-5)

El humorista y presentador José Carlucho ha conversado con CiberCuba, como parte de la serie ¿Y después qué? La Cuba que queremos hacer, y ha compartido que le "gustaría que la Cuba del futuro sea como Estados Unidos, no como Europa", y lamenta que el tema Cuba sea tan "doloroso" y tan explotado por los medios de comunicación.

"Mi salida de Cuba fue hace 20 años ya, pero yo he tratado de mantenerme al tanto. Cuando yo llegué no había Internet en Cuba y yo esperaba a la noche para ver los noticieros y saber qué es lo que estaba pasando en mi país", comentó.

A pesar de que reconoce que indiscutiblemente "los medios de comunicación han jugado un rol en el tema Cuba", sí considera que muchos propietarios de medios de comunicación han utilizado el tema cubano "para hacer lobby y ganar audiencia".

No ad for you

"Yo apuesto por una solución para que se acabe la gritería entre ambas orillas. Yo nunca en los medios me manifesté en contra de los viajes a Cuba, porque entiendo que mucha gente tiene a su madre, a su padre, pero he visto a mucha gente manifestarse en contra en los medios y jamás manifestarse en el aeropuerto con un cartel", sentenció.

"En una dictadura, donde la conveniencia es tan perpetua y tan hereditaria, no te dan el pescado, no te enseñan la vara y no te dejan ni pegarte al mar, es terrible. Entonces, ante esas cosas, ¿cómo tú vas a pararte en un medio a decir 'Yo me opongo a las remesas?'", cuestionó.

En palabras del humorista, la dictadura ha sido "terrible" porque ha acabado con la gente y ya "el cubano de antes no existe", y que ahora es tiempo de acabar con el "patria o muerte" y "vivir para cuidar la patria".

Carlucho aseguró que tampoco entiende a quienes quieren resolver el problema de la Isla "viajando a Cuba a llevar cuatro jabitas".

"Nosotros (los cubanos) estamos acostumbrados a que nos regalen, al final, nos quitaron todo porque nada era regalado. Tú te ibas a una escuela al campo a estudiar "gratis" y tenías que trabajar seis horas recogiendo naranja", recuerda.

El popular presentador lamentó que el Gobierno cubano frene constantemente el deseo de los cubanos de salir adelante y no permita que las gente se labre su propio futuro como en el resto de los países.

"Nosotros somos emprendedores, de raza, de sangre, nos gusta echar pa'lante, vestir bien, nos gusta presumir, tomarnos un buen trago", explicó.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram