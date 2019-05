América Latina, Cuba,

Publicado el Viernes, 31 Mayo, 2019 - 17:32 (GMT-5)

Las imágenes de un perro saltando para tratar de alcanzar un pan frente al mostrador de una bodega en Cuba se han estado compartiendo en redes sociales.

Puede verse al animal dando brincos y ladrando en espera de su alimento, junto a otros clientes que buscan los pocos productos que llegan por la bodega.

"¿Qué tu haces aquí en la cola?", se le oye decir a uno de los clientes a modo de broma.

Esta metáfora viene como anillo al dedo en un contexto como el que vive el país hoy: hasta este perro 'lucha' su pan de la bodega en las colas de Cuba.

Los comentarios que han dejado debajo del video compartido también en Twitter por el periodista Rolando Nápoles resultan graciosos, pero reflejan la difícil situación en la Isla.

"Si ese perro hablara, y no tuviera miedo de hablar!!!!", dijo irónicamente un usuario identificado como Charli.

Por su parte, otra usuaria nombrada Laura dice: "En Cuba no hay derechos para las personas imagínate tú para los animalitos, no hay refugio ni atención... nada y espero que no se haya comido el pan porque casi siempre esta ácido que no hay quien se lo coma".

Otra llamada Maria G. dijo en la misma red social: "Yo soy amante de los animales y te juro que se me oprimió el pecho cuando ví a ese animalito luchando un pedacito de pan los veo como niños no sé que haría si mis perritos pasaran por eso me quito mi comida para dársela a ellos eso solo lo sabe quien ama a los animales".

Lo cierto es que es una lucha diaria la de los cubanos, quienes tienen que hacer interminables filas día por día para alcanzar los pocos productos que hay en un país sumamente desabastecido, donde escasean alimentos y productos básicos como harina, aceite vegetal, pollo o huevos.

