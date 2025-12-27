Denuncian venta caótica y corrupción en punto de gas licuado de Micro 7, en Santiago de Cuba

Las irregularidades denunciadas se repiten en otras zonas de Santiago y el país

Residentes del reparto Micro 7, en Santiago de Cuba, alertan sobre irregularidades, corrupción y trato desigual en el punto de gas No. 66, donde la escasa distribución de balitas convierte una necesidad básica en un foco constante de conflicto.

La denuncia fue realizada por vecinos del distrito José Martí y difundida este viernes a través de su perfil en Facebook por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien documentó el malestar generado por la reducida cantidad de balitas asignadas a un barrio densamente poblado.

Según los testimonios, la escasez se agrava por una gestión caótica y prácticas abusivas en la organización de las colas.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Los residentes señalan directamente a directivos del gobierno y dirigentes locales, a quienes acusan de favorecer a amistades, manipular listados y permitir la reventa de turnos, dejando fuera a familias que esperan durante horas o incluso días.

Mientras algunos madrugan y soportan largas colas, otros acceden al gas sin pasar por el proceso regular.

La desigualdad en el acceso es uno de los elementos que más indignación genera entre los afectados.

Para los vecinos, el gas no es un privilegio sino una necesidad elemental para poder cocinar, por lo que consideran inadmisible que su distribución esté marcada por el amiguismo y la corrupción.

Los denunciantes exigen que la situación del punto de gas del Micro 7 sea investigada y que se establezca un control real que garantice transparencia y equidad.

Aseguran que el problema no se limita a la baja cantidad de balitas, sino a un sistema que permite abusos sistemáticos siempre en perjuicio de los mismos sectores de la población.

Reacciones

Los comentarios de ciudadanos de distintas zonas de Santiago de Cuba y otros territorios coincidieron en que las irregularidades denunciadas no son un hecho aislado.

Usuarios afirmaron que en otros puntos de gas se repiten las colas interminables, la venta ilegal de turnos, la complicidad de funcionarios y la exclusión de personas vulnerables, incluidos ancianos y enfermos.

Varios calificaron el sistema de distribución como una “mafia” y denunciaron que el gas se ha convertido en un negocio donde prevalece el dinero y las conexiones, mientras la mayoría enfrenta una vida cotidiana marcada por la escasez, los apagones y la imposibilidad de cubrir necesidades básicas.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, afirmó en declaraciones a la televisión estatal que el país espera iniciar el próximo año con un “nivel superior” de producción de gas y generación eléctrica.

Cuba enfrenta una crisis de suministro de gas licuado, con interrupciones prolongadas y distribución limitada.

Las provincias dependen de la llegada puntual de embarcaciones para el reabastecimiento, lo que genera incertidumbre y escasez a nivel nacional. Las autoridades han implementado medidas restrictivas, pero la situación sigue siendo crítica.