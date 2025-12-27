Denuncian venta caótica y corrupción en punto de gas licuado de Micro 7, en Santiago de Cuba

Residentes del reparto Micro 7, en Santiago de Cuba, alertan sobre irregularidades, corrupción y trato desigual en el punto de gas No. 66, donde la escasa distribución de balitas convierte una necesidad básica en un foco constante de conflicto.
La denuncia fue realizada por vecinos del distrito José Martí y difundida este viernes a través de su perfil en Facebook por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien documentó el malestar generado por la reducida cantidad de balitas asignadas a un barrio densamente poblado.
Según los testimonios, la escasez se agrava por una gestión caótica y prácticas abusivas en la organización de las colas.
Los residentes señalan directamente a directivos del gobierno y dirigentes locales, a quienes acusan de favorecer a amistades, manipular listados y permitir la reventa de turnos, dejando fuera a familias que esperan durante horas o incluso días.
Mientras algunos madrugan y soportan largas colas, otros acceden al gas sin pasar por el proceso regular.
Lo más leído hoy:
La desigualdad en el acceso es uno de los elementos que más indignación genera entre los afectados.
Para los vecinos, el gas no es un privilegio sino una necesidad elemental para poder cocinar, por lo que consideran inadmisible que su distribución esté marcada por el amiguismo y la corrupción.
Los denunciantes exigen que la situación del punto de gas del Micro 7 sea investigada y que se establezca un control real que garantice transparencia y equidad.
Aseguran que el problema no se limita a la baja cantidad de balitas, sino a un sistema que permite abusos sistemáticos siempre en perjuicio de los mismos sectores de la población.
Reacciones
Los comentarios de ciudadanos de distintas zonas de Santiago de Cuba y otros territorios coincidieron en que las irregularidades denunciadas no son un hecho aislado.
Usuarios afirmaron que en otros puntos de gas se repiten las colas interminables, la venta ilegal de turnos, la complicidad de funcionarios y la exclusión de personas vulnerables, incluidos ancianos y enfermos.
Varios calificaron el sistema de distribución como una “mafia” y denunciaron que el gas se ha convertido en un negocio donde prevalece el dinero y las conexiones, mientras la mayoría enfrenta una vida cotidiana marcada por la escasez, los apagones y la imposibilidad de cubrir necesidades básicas.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, afirmó en declaraciones a la televisión estatal que el país espera iniciar el próximo año con un “nivel superior” de producción de gas y generación eléctrica.
Cuba enfrenta una crisis de suministro de gas licuado, con interrupciones prolongadas y distribución limitada.
Las provincias dependen de la llegada puntual de embarcaciones para el reabastecimiento, lo que genera incertidumbre y escasez a nivel nacional. Las autoridades han implementado medidas restrictivas, pero la situación sigue siendo crítica.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de distribución de gas en Santiago de Cuba
¿Qué irregularidades se han denunciado en el punto de gas de Micro 7 en Santiago de Cuba?
Los residentes han denunciado prácticas de corrupción y trato desigual en la distribución de gas licuado, incluyendo favoritismo hacia amistades de los funcionarios, manipulación de listas y la reventa de turnos. Estas prácticas perpetúan la escasez y dificultan el acceso equitativo a un recurso esencial para cocinar.
¿Cómo afecta la escasez de gas licuado a la población de Santiago de Cuba?
La escasez de gas licuado ha convertido su obtención en un problema crítico para las familias, que dependen de este recurso para cocinar. La falta de gas obliga a muchos a recurrir a alternativas peligrosas como la leña o el queroseno, aumentando los riesgos para la salud en un contexto ya complicado por apagones frecuentes y falta de agua potable.
¿Qué acciones esperan los residentes para mejorar la distribución de gas en Santiago de Cuba?
Los residentes exigen una investigación sobre las prácticas corruptas en la distribución de gas y un control efectivo que garantice transparencia y equidad en el acceso al recurso. También se espera que las autoridades establezcan un sistema más justo y eficiente para evitar el caos y la desigualdad actuales.
¿Cuál es la situación actual del suministro de gas licuado en Cuba?
Cuba enfrenta una crisis nacional de suministro de gas licuado, marcada por interrupciones prolongadas y distribución limitada. La situación se ve agravada por la dependencia de la llegada puntual de embarcaciones para el reabastecimiento, lo que genera incertidumbre y restricciones a nivel nacional.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.