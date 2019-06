América Latina, Cuba,

Publicado el Sábado, 22 Junio, 2019 - 17:18 (GMT-5)

Suciedad, abandono, moho en las paredes y los techos cayéndose: así se encuentra el baño de la sala postparto del hospital Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.

Un usuario publicó en su perfil de Facebook imágenes donde puede verse la falta de higiene y el mal estado de los sanitarios de la sala 2-O, donde permanecen las mujeres que han dado a luz de manera natural y a las que se le practica la cesárea.

En las imágenes se aprecian papeles tirados en el suelo, las tazas de baño sin drenaje, el lugar sin falso techo, las duchas en muy malas condiciones.

A pesar de este abandono, a nadie parece preocuparle, aún más siendo un lugar donde cualquier mujer o recién nacido podría atrapar una infección.

El deterioro del sistema de Salud cubano es un tema que afecta a todo el país.

El pasado año, se tuvo noticias de este mismo hospital pediátrico, donde habían niños ingresados en los pasillos por falta de camas y espacio en las salas, las tuberías y los desagües con salideros y filtraciones en los techos.

Recientemente a nuestra redacción fueron enviadas imágenes de un hospital en Guantánamo, donde los pacientes no se pueden bañar por las condiciones higiénico sanitarias de la instalación.

"Los pacientes no se pueden bañar, por la condiciones y la mala higiene que hay en los baños. Hay que llevarles el agua de la casa para que se laven y tomen. No se pueden lavar las manos porque no hay lavamanos y cuando encuentran uno no hay agua en ellos", dijo la fuente.

