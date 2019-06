Las lamentables condiciones higiénico-sanitarias de un hospital cubano

Publicado el Miércoles, 19 Junio, 2019 - 14:04 (GMT-5)

Una denuncia ha llegado a nuestra redacción sobre la lamentable situación de un hospital en Guantánamo, donde los pacientes no se pueden bañar por las condiciones higiénico sanitarias de la instalación.

Una fuente que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a que tomaran represalias con su familia, envió imágenes donde puede verde el deterioro, la suciedad y el abandono al que está sometido este centro médico, como sucede en muchos otros en todo el país.

"Los pacientes no se pueden bañar, por la condiciones y la mala higiene que hay en los baños. Hay que llevarles el agua de la casa para que se laven y tomen. No se pueden lavar las manos porque no hay lavamanos y cuando encuentran uno no hay agua en ellos", dijo la fuente.

Relató además que "las camas están todas oxidadas, las mesitas de al lado de la cama y los tubos donde se ponen los sueros, los colchones ya todos rotos, hay que llevar almohadas, sábanas, fundas, toallas, vasos, cubiertos, ventiladores y cuñas para que las que estén operadas puedan orinar en ellas".

La fuente también denunció que a su hermana durante la operación la suturaron con un hilo que no era el adecuado para este tipo de prácticas.

"No había troque para ponerle cuando le pusieron el suero, yo por suerte había llevado de donde vivo fuera de Cuba y se le pudieron poner", comentó.

Tampoco la instalación cuenta con climatización para los pacientes, por lo que los familiares deben cargar con ventiladores.

Por si fuera poco, la fuente se refirió a la falta de medicamentos, lo cual es ya una constante en casi toda la Isla, y por otra parte habló de la falta de iluminación del hospital y el mal estado de los techos.

"Me sentí muy angustiada y muy triste viendo esa falta de higiene y necesidad. Hay que estar dentro y verlo con los propios ojos de uno para creerlo", señaló.

"En La Habana hay hospitales que quizás estén algo mejorcitos, pero hay que recorrer esos hospitales de las ciudades de Oriente para darse cuenta de lo malos que están".

Ciertamente, lo mismo en La Habana que al Oriente y a lo largo de todo el país, el sistema de Salud cubano sufre desde hace ya muchos años un gran deterioro.

Recientemente varias personas infectadas con Dengue y Zika se negaron a ingresar en hospitales cubanos y prefirieron pasar la enfermedad en sus casas por las pésimas condiciones de los hospitales de la Isla.

Asimismo, en los últimos tiempos en el municipio de Manzanillo, en Granma, se han destapado varios casos de muertes de pacientes en hospitales por falta de medicamentos.

