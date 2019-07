América Latina, Cuba,

Publicado el Viernes, 12 Julio, 2019 - 08:35 (GMT-5)

El periodista oficialista cubano Pavel Otero ha criticado la desigualdad salarial en Estados Unidos y asegura que en la isla "las mujeres ganan igual que los hombres", unas declaraciones que han desatado las críticas en las redes sociales.

Otero habló por más de cinco minutos sobre las implicaciones políticas del deporte y utilizó como ejemplo la denuncia de cinco jugadoras del equipo femenino de fútbol de Estados Unidos, quienes solicitan en los tribunales de ese país cobrar lo mismo que sus homólogos masculinos. Las futbolistas ganaron recientemente la medalla de oro en la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2019 después de que el presidente Donald Trump planteó que no podían pedir cobrar lo mismo si no ganaban, entonces las vería en la Casa Blanca.

"Para los cubanos este tema nos parece de otra galaxia porque hemos nacido y crecido en un país donde es muy normal que las mujeres ganen un salario igual que los hombres si ambos ejercen la misma profesión", dijo el periodista cubano en su larga opinión en la que habló de la supuestas bondades del deporte en la revolución cubana y la poca inversión de los políticos en los deportes en los llamados países del primer mundo, según él.

En el video que fue compartido por el periodista Yusnaby Pérez en su página de Facebook, los usuarios criticaron el comentario de la TV cubana.

"Qué cara de bate hablando de salario", "¿Y en Cuba cuánto ganan?", "Y en Cuba la miseria es pareja blablabla, ese cuento a otro, los conocemos" y "ni él mismo sabe lo que habla. ¡Estoy seguro! Y además ¿qué ganan las mujeres en Cuba con ganar la misma miseria que los hombres? Nada", son algunas de las reacciones a las palabras de este presentador cubano.

Recientemente, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció un aumento salarial para el sector presupuestado en Cuba, pero que será como mínimo 400 pesos, unos 16 dólares, y será efectivo a partir de agosto. Pero, la medida que se calificó como populista –aunque el sucesor de Raúl Castro lo negara– llega en un momento de desabastecimiento y a las puertas de una depresión económica en el país, según especialistas.

Sin embargo, al periodista estatal le preocupa más el debate constante sobre la desigualdad salarial tanto en EE.UU. como en otros países, ya sea dentro del deporte, como en otros sectores como el cine, para atacar al capitalismo y a la administración de Trump. "La discriminación de la mujer, que lamentablemente no ha desparecido en muchos países del mundo, ha tomado fuerza por estos días en la esfera deportiva", apuntó.

"Las leyes de esa sociedad están en función de exprimir cada vez más al ser humano, haciéndoles creer que les llenan los bolsillos muy rápido y luego se los vacían con la misma velocidad que supuestamente se lo llenaron. Ese es el capitalismo tan bueno con flores en la punta que nos quieren pintar", dijo Otero en el espacio deportivo del Noticiero Estelar de la Televisión Cubana.

Otros usuarios en Facebook señalaron: "¿Por qué no te atreves a hacerle alguna crítica al dictador de tu país? Porque perfecto no es ni de vaina" o "estás hablando lo que ganan los hombres y lo que ganan las mujeres en el deporte en Estados Unidos. ¿Por qué no dices cuánto gana allí (en Cuba) un deportista de alto rendimiento, muchas glorias del deporte, ganadores de medallas olímpicas han sido olvidados, eso es lo que tienes que hablar y hasta pena les debe de dar a ese Gobierno".

Son varias las historias de deportistas cubanos como Lisandra Torres Castillo, ex atleta de alto rendimiento de canotaje de velocidad, quien pese a haber ganado una medalla de oro en el clasificatorio de México a los Juegos Panamericanos de Montreal y ser gloria deportiva, le fueron retirados los apenas 722 pesos cubanos (poco más de 27 dólares) a los que tenía derechos por sus méritos.

"Pareciera increíble que en pleno Siglo XXI exista todavía tanta desigualdad de género y vean de dónde sopla el viento, de la sociedad que nos vende el famoso sueño americano. Ese sueño que para algunos pocos llega a ser delicioso, es verdad. Pero también es "verdad" que ese sueño se convierte en pesadilla para otros muchos, para cientos de miles", insistió Otero en otro momento de su opinión.

Al periodista estatal, como a muchos otros en Cuba, les cuesta recordar palabras como las pronunciadas por el fallecido dictador Fidel Castro en un discurso el 29 de junio de 1966 cuando dijo "el deporte no es en nuestra patria un instrumento de la política".

"Y lo que hizo el Comité Olímpico Cubano fue denunciar el chantaje: de que el Gobierno de Estados Unidos exigía condiciones de tipo político, que no tenían nada que ver con el deporte, para permitir la presencia de Cuba en su colonia de Puerto Rico", agregó Castro entonces cuando recibió a la delegación de la isla que participó en los X Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en la capital puertorriqueña San Juan.

Precisamente, en redes sociales le pidieron que hable solo de deporte y no de política: "Locooo habla de deporte, es que el pobre ya no le queda nada de que hablar y si no lo hace, no come" o "cara de tabla que eres, hablar de igualdad y salarios en Televisión Nacional en uno de los países más violadores de todos los derechos y en todas las esferas que existen".

Además, le recalcaron que los deportistas cubanos se suelen ir del país porque el Gobierno se queda con la mayoría de su dinero. "Estos son los descarados mayores cuando esas mujeres cobran muchísimo más que cualquier deportista en Cuba" y ¿cuánto gana un deportista en Cuba? En vez de hacer un reportaje de la desigualdad de pago en Estados Unidos, mejor haz uno de como viven los deportistas cubanos. Cualquiera de las campeonas gana en un año lo que un deportista cubano va a ganar en toda su carrera deportiva".

No es la primera vez que un comentario en la televisión estatal incide más en las cuestiones de Estados Unidos –e incluso lo culpan en primera instancia de sus problemas internos– que en las dificultades de Cuba, donde sus ciudadanos sufren la escasez de alimentos, medicamentos y otras situaciones como los problemas con el transporte.

