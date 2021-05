Canal Educativo de Cuba pide disculpas por censura cinematográfica de escenas sexuales entre lesbianas

Una escena del filme "Ammonite", de Francis Lee Foto © Screenshot

La dirección del Canal Educativo cubano pidió públicamente disculpas este lunes por la censura de dos escenas sexuales entre lesbianas en el filme "Ammonite" (2020), del director británico Francis Lee, transmitido en la noche del sábado 15 de mayo, en el programa Espectador Crítico.

Según un mensaje colgado en la cuenta de Facebook del Canal, fue "decisión de la asesoría del programa... escindir dos fragmentos del filme "Ammonite" transmitido en la noche del sábado 15 de mayo, donde tenían lugar escenas sexuales entre las protagonistas del film".

"El programa Espectador Crítico, espacio fundacional del Canal Educativo y cuyo equipo de trabajo está integrado por profesionales de alta calificación, ha tenido como máxima la selección del buen cine para contribuir a la formación cultural de nuestro público y sobre todo educar la mirada con sentido crítico y de inclusión", agregó el mensaje.

"Esta comunicación es resultado del análisis efectuado con el equipo de realización del programa, donde se han evaluado las responsabilidades correspondientes. Lo sucedido no responde a una postura institucional. Reiteramos las disculpas a nuestros televidentes", concluyó el comunica de disculpa.

La nota del canal, de la que se hizo inmediato eco el CENESEX, no evitó nuevas críticas en redes sociales.

"¡¡¡Qué grande sería que no hubiesen más disculpas...!!!! Qué gran logro darnos cuenta (aunque no sea una postura institucional y sí personas que responden a la política de la institución, por demás un canal Estatal, Público y Educativo) que este tipo de acciones atenta directamente contra el principio de Igualdad y no Discriminación (entre otros muchos) postulado en la Constitución de la República", opinó uno de los comentaristas.

"El espacio se llama Espectador Crítico. Dicen tener como máximas contribuir a la formación y educar con sentido crítico y de inclusión.... y resulta que censuran una escena de sexo del filme. Ay, por favor, pero en qué siglo están viviendo!!!? Así no hay forma de avanzar. ¡¿De qué estamos hablando?!", apuntó otra persona.

La censura de la película, que trata sobre la vida de la famosa paleontóloga británica Mary Anning, encarnada por la famosa actriz Kate Winslet, coincidió con la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia y provocó la indignación de muchos espectadores, que exigieron explicaciones a los responsables de la transmisión televisiva.

"¿Hasta cuándo el ICRT seguirá omitiendo los momentos en las películas donde se demuestra visiblemente que las partes involucradas son pareja y se aman? ¿Hasta cuándo la censura de los besos, del sexo?", cuestionó el Grupo Alas-La Habana en su perfil de Facebook.

"ICRT pidan disculpas y retransmitan el filme. La LGBTIQfobia institucional tiene que parar. Devuelvan la tortilla", dijo por su parte el activista Yadiel Cepero en su cuenta de Facebook.

El escritor Norge Espinosa Mendoza también condenó la exhibición de la copia mutilada en plena campaña por el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.

"Seguimos educando a espectadores acríticos y pacatos mediante estas prácticas disfrazadas de tolerancia, sensibilización y respeto 'al otr@'. Si en verdad esto ocurrió, espero tengan la vergüenza de disculparse. Como respeto a los espectadores 'críticos' a los que se dirige el programa. A la integridad de sus inteligencias. Y a toda la comunidad LGBTIQ, por supuesto", afirmó Espinosa en Facebook.

Luego de publicada la disculpa oficial, Espinosa contó en el muro de su red social que había hablado con la directora del programa, Magda Resik, "quien me exigió aclarar que no fue ella quien cortó las imágenes".

"Lo que yo (y las demás personas de nuestra comunidad) queremos saber es a quién responsabilizar en este caso, quién puso en tus manos una copia “escindida” (vaya eufemismo de la nota) e ir más allá", agregó el escritor.

"Espero que la disculpa del canal sea (otra vez) un gesto que pretenda evitar esto en el futuro. Y que se delimite a quién corresponde la responsabilidad de lo ocurrido, porque alguien editó esas secuencias o eligió una copia con esas faltas. La presentadora del programa declara que ella no supo hasta después de la proyección que el filme estaba mutilado. Si fue así, también ella ha sido víctima de un acto errático que exige investigaciones más completas", añadió Espinosa, para quien la nota del Canal "no me parece suficiente ni da nombres de responsables".

No es la primera vez que la TV cubana censura escenas de sexo.

En abril, el canal Cubavisión aseguró no ser responsable de la censura a una escena de amor entre dos mujeres que pertenecía a la telenovela brasileña 'Mujeres Ambiciosas', y aseguró que la versión que le ofertó la productora no contenía originalmente dicha escena.

En marzo del 2020, la televisión cubana censuró un beso gay de la cinta Love, Simon, lo cual desató una lluvia de críticas en redes sociales. Poco después, volvieron a transmitir la película sin censura.