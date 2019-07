América Latina, Cuba,

Publicado el Jueves, 18 Julio, 2019 - 07:59 (GMT-5)

El tren con coches chinos de La Habana a Guantánamo cubrió esta martes su primer viaje con más de cuatro horas de retraso por desperfectos técnicos y problemas con la oferta alimentaria e incluso tupiciones en los baños, según denunciaron los pasajeros a la televisión estatal Solvisión.

"No dejan montar nada de comer, ni que vendan nada y pasé tremenda hambre. No venden nada en ese tren, desde Las Tunas hasta aquí a Guantánamo. Es verdad que el tren está muy bueno, muy bonito, pero mija la comida. No dejan bajar, no dejan comprar nada, nadita", afirmó la pasajero Dunia Portuondo.

Según señalan las propias ferromozas, la principal queja entre los ciudadanos era que "para un recorrido tan largo tienen una sola merienda". La ruta de la capital a la provincia más oriental de Cuba puede llegar a las 18 horas a las que se suman otras más como explicó un usuario.

"A nosotros nos dijeron que tenemos que estar tres horas antes en el ferrocarril. Tres horas antes, más cuatro horas de retraso son siete", especificó Genaro González.

Pese a que algunos cubanos en redes sociales calcularon que se demoraría más en llegar, el tren cumplió al menos con las horas previstas de viaje.

González agregó sobre la merienda, que cuesta 20 pesos cubanos, que había madres con niños y por supuesto preocupadas. "Si no van a dejar subir comida en el coche por cuidar la limpieza y la higiene, deben de vender una merienda extra para los pasajeros que no pudieron sacar su merienda en el coche", recomienda.

Al respecto señala la pasajera Alicia Grimón que les dieron una merienda en la noche pero no le permitían bajar a comprar nada. "Los baños se desbordaron de orine, no podíamos entrar, no descargaban. Ya por lo demás, el servicio de las ferromosas fue muy bueno", ratificó.

"Yo vine en el coche 2, el coche 1 tenía el baño cerrado porque tenía el baño tupido", cuenta a Solvisión Ibis Wilson para quien el viaje "no fue bueno" porque iba con tres personas mayores que tuvieron que irse a otro vagón para poder utilizar los servicios.

Sobre la demora en la salida programada en La Habana, el director de seguridad ferroviaria, Inocencio García, dijo que "tuvimos problemas con la técnica, tres coches a la hora de la salida tuvieron problemas, dos por problemas técnicos, el otro porque se le partió una manguera y sumado a esto también unas negligencias que no pueden presentarse".

"Servicio que inicia está sujeto a perfección, lo hemos vivido, niños en el tren, muchos niños en esta etapa del año que quieren comer, están inquietos y es verdad que hay que revisar todo eso. Estamos seguros que la máxima dirección lo está revisando y así serán las decisiones que se adopten", apuntó el funcionario público.

A esta situación con la demora, la venta de merienda y la tupición de los baños se suma, como relata una pasajera que tomó el tren en el Combinado de San Luis, que "no quisieron vender pasajes de tramos cortos" pese a que los trenes iban vacíos.

"No sé si es una mala coordinación, una mala preparación porque ahí no te venden el pasaje a menos que Guantánamo –según la compañera de la taquilla– tenía que dar la capacidad de los trenes", declaró María Laudelina.

"Santiago se la dió y los precios, pero Guantánamo no y no nos quisieron vender pasajes de tramos cortos –continuó Laudelina– tuvimos que hablar allí con el jefe y ya tú sabes para que nos pudieran vender pasaje porque los trenes venían vacíos, tanto el de Santiago-Habana, como el de Habana-Guantánamo vacío y no le vendían pasaje a nadie".

Según la jefa de tripulación, Leruska Hernández, tomaron nota de todas las quejas recibidas y "por lo demás todas las compañeras ferromozas cumplieron con lo establecido, se dio un buen servicios con excelencia y calidad a pesar de todos estos desperfectos".

Los nuevos coches chinos, pese a haber estado de pruebas y costar medio millón de dólares cada uno, no cumplieron con lo prometido por la Unión de Ferrocarriles de Cuba (al menos con "la comodidad y puntualidad" como anunciaban en el video promocional) en su primer viaje a Guantánamo, la ruta más cara –unos 100 pesos–, como cuentan estos cubanos.

Desde el 13 de julio comenzaron a salir los trenes con destino a Santiago de Cuba, Granma y Holguín, donde después de trece años volvió a existir este servicio desde La Habana.

Foto de portada: Radio Guantánamo.

