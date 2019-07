A partir del sábado comienzan a circular los primeros 80 trenes chinos en Cuba

Publicado el Martes, 9 Julio, 2019 - 12:55 (GMT-5)

Los primeros 80 coches chinos comprados por Cuba comenzarán a circular este sábado 13 de julio, pese a que aún no llegan nuevas locomotoras, informó el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en el espacio de la televisión estatal Mesa Redonda.

“Hoy la calidad de los servicios ferroviarios no es buena. De hecho, en 2018 no logramos subir de 153 trenes, contando los coches motores. El mal estado de los vagones no ayuda. Además, desde la década de 1970, cuando se adquirieron los trenes argentinos, Cuba no recibía coches nuevos. Solo habían llegado al país coches de segunda mano con varios años de explotación”, señaló Rodríguez.

Frecuencia y horario de los trenes en Cuba a partir del 13 de julio. Fuente: Cubadebate.

Los vagones chinos cubrirán en un primer momento las rutas entre La Habana y Santiago de Cuba un día sí y otro no, mientras los que salen con destino a Guantánamo, Bayamo y Holguín lo harán cada tres días. Así mismo será la frecuencia hasta Holguín, un recorrido que se suspendió desde 2005 y ahora se recuperará.

Los pasajeros podrán llevar una maleta de mano y otras dos con un límite de 70x50x40cm, o unos 160 cm en la sumatoria del largo, el ancho y la altura, apunta el medio oficialista Cubadebate.

Cada viaje estará compuestos por cuatro coches con el llamado servicio especial, que incluye aire acondicionado y televisión, y otros siete con ventanillas y ventiladores de techo.

El Director de la Unión Nacional de Ferrocarriles de Cuba, Eduardo Hernández, dijo que cada trayecto podrá transportar unos 766 pasajeros y que trabajan para dar una merienda a cada pasajero en el trayecto y aumentar las ofertas de comidas en las distintas estaciones del país.

Sobre el precio hasta las estaciones intermedias solo señaló que este martes se publicarían las tarifas en el país, pero que como se adelantó este lunes el precio mínimo del servicio especial serán 10 pesos, mientras que en los vagones no climatizados serán 5 CUP.

Los viajes en estos nuevos trenes costará desde los 7 o 10 pesos hasta Matanzas desde la capital y entre 75 o 100 pesos con parada final en Guantánamo, dependiendo del vagón escogido.

“La presentación en la terminal se realizará con dos horas previas al embarco y siempre debe rectificarse los boletines con el carné de identidad o pasaporte”, apuntó Luis Roberto Rosés Hernández, director de UEB de Trenes Nacionales de Pasajeros.

Las paradas comerciales

Según la información divulgada en el citado espacio, los viajes serán desde la capital hasta Holguín unas 13:45 minutos con paradas en Jaruco, Matanzas, Colón, Santa Clara, Guayos (Sancti Spíritus), Ciego de Ávila, Florida, Camagüey, Las Tunas, Mir y Cacocum (ambos poblados holguineros).

Paradas comerciales en las rutas de La Habana a Holguín y de la capital a Bayamo. Fuente: Cubadebate.

En el caso del trayecto desde La Habana a Bayamo, el viaje durará unas 14 horas y media con paradas en Jaruco, Matanzas, Jovellanos, Santa Clara, Guayos, Ciego de Ávila, Florida, Camagüey, Martí, Santa Lucía (Holguín), Jobabo (Las Tunas), Río Cauto y Guamo (municipios de Granma).

El representante de la Unión Nacional de Ferrocarriles de Cuba señaló que se redujeron algunas paradas para minimizar el tiempo de circulación de los trenes.

Paradas comerciales en las rutas de La Habana a Santiago de Cuba y de la capital a Guantánamo. Fuente: Cubadebate.

Como se ve en este otro gráfico de un medio estatal, las paradas del trayecto desde La Habana a Santiago de Cuba serán Matanzas, Santa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas y Combinado-San Luis. La duración será casi de 15 horas, con salidas en las tardes y llegadas en la mañana del siguiente día.

Por su parte, el viaje de la capital a Guantánamo será el más extenso, unas 17 horas, y tienen paradas programadas en Jaruco, Matanzas, Santa Clara, Guayos, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Cacocum, Combinado, Reynaldo Brooks y Costa Rica.

Otros detalles de los trenes chinos en Cuba

Los funcionarios del Gobierno cubano puntualizaron en la Mesa Redonda que esperan comprar otros 80 coches a China en 2020 y "una cantidad similar", en 2021. Cada uno de ellos cuesta más de medio millón de dólares, agregó Cubadebate.

En ese espacio se detalló que, además de no poder transportar animales vivos, ni productos congelados, está prohibido:

la música a bordo del tren con medios individuales que cause molestia al resto de los pasajeros

arrojar desechos a bordo del tren, así como en los andenes o estaciones durante el recorrido

consumir bebidas alcohólicas, ni personas en estado de embriaguez sobre los coches

fumar a bordo del tren

usar objetos punzantes, armas blancas, sustancias químicas e inflamables y animales vivos

Los viajeros podrán acceder a una aplicación, Movilweb –que estará disponible próximamente– con información sobre paradas, itinerarios, precios y otros funciones.

“Esta prestación no necesita conexión de datos móviles. Así mismo, se podrá consultar en tiempo real la posición del tren, para lo cual, si habrá que habilitar el servicio de datos”, agregó Fátima Palacios Garrido, vicedirectora de la Unión de Ferrocarriles de Cuba.

El transporte en Cuba es muy deficiente desde hace muchos años, no solo el ferrocarril, sino los ómnibus por la falta de combustible.

Este lunes un informe presentado en la Asamblea Nacional reconoció que “se observaron en todas las provincias insatisfacciones por la insuficiente oferta y calidad del servicio de transportación, impuntualidades e incumplimientos de itinerarios, paradas indebidas, maltratos a los pasajeros, condiciones inadecuadas en varias terminales de ómnibus, comercialización ilícita de boletines y apropiación del efectivo, así como no correspondencia del precio con la calidad del servicio”.

