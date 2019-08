Estados Unidos,

Publicado el Viernes, 16 Agosto, 2019 - 12:34 (GMT-5)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que los ciudadanos no tendrán más opción que votar por él en las elecciones de 2020 por su manejo de la economía.

"No tienen más opción que votar por mí, porque sus 401.000 se irían por el retrete. Ya sea que me amen o me odien, tienen que votar por mí", dijo Trump en referencia a los beneficios tributarios para aportes a los fondos de jubilación, apunta la agencia Reuters.

El mandatario fue ovacionado por sus seguidores en un mitin de campaña en Manchester, Nuevo Hampshire, donde resaltó el avance de la economía desde que está en la Casa Blanca y su guerra comercial con China.

Trump alertó del peligro de que ganen los demócratas para la economía y agregó que si él no hubiera ganado en 2016 los mercados se hubieran colapsado.

Sobre China señaló que "se están comiendo los aranceles, por cierto", y que "no hay un aumento de precios" en EE UU.

Sin embargo, Reuters especifica que "muchos analistas creen que los aranceles que ha impuesto a los productos chinos son responsables de la desaceleración de la economía de Estados Unidos, porque los mayores costos se están traspasando a los consumidores locales".

En los últimos días debido a los temores a una recesión –especifica el citado medio– "los rendimientos de algunos vencimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos han tocado mínimos récord y el mercado bursátil se ha desplomado.

Trump responsabilizó de esos problemas económicos al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

"Jay Powell debería recortar las tasas (de interés)", afirmó Trump a la prensa.

Foto de portada: Captura de pantalla de video de Twitter / Donald Trump.

