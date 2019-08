América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Lunes, 19 Agosto, 2019 - 08:21 (GMT-5)

Juan Torres y su hermana Migdalia denunciaron que los oficiales de Aduana les decomisaron 70 CUC en el Aeropuerto de Santiago de Cuba cuando pretendían hacer unas compras en el duty free.

"Me quitaron este dinero que le había pedido a mi novia, que se quedaba en la Isla, para comprar algo de Ron o algún souvenir y no lo guarde porque no vi ningún cartel que dijera que de esa mesa (de Aduana) no se podía pasar ni un centavo en CUC para el duty free que estaba detrás de nosotros", explicó Torres a CiberCuba.

"Ellos me vieron el dinero en la mano. Nunca pensé que eso podría ser un problema porque siempre había comprado en el duty free con los CUC que nos quedaban", añadió.

No ad for you

Pero el pasado 22 de julio estos cubanos, que actualmente residen en la Florida, se encontraron con una realidad diferente a la que habían vivido en otras ocasiones. En las imágenes puede verse cómo este hombre le explicó a los oficiales que simplemente quería hacer unas compras dentro de la terminal, a lo que le respondieron que no se podían sacar CUC de Cuba.

"Muchos pasajeros estaban comprando con CUC en ese mismo momento en el duty free. Si quería comprar algún souvenir tenía que que sacar dinero y cambiar de divisa", aseguró.

La tensión fue en aumento cuando los agentes de la Aduana comprobaron que Torres y Migdalia estaban grabando la irregular actuación. "Hasta que no borres, no vas a salir de aquí. No subes al avión", dijo un oficial. "No se va a borrar, ustedes quieren callar lo que sucede aquí, ni ella ni yo vamos a borrar los vídeos. De esto se entera Díaz-Canel", respondió Juan.

"Mira lo que forman por 70 CUC. Es los más ridículo del mundo", agregó.

Este cubano natural de Santiago de Cuba mostró a CiberCuba cómo su hermana, que estaba recién operada de la apéndice, fue agredida y amenazada tras grabar con el celular lo que estaba ocurriendo. De hecho al regresar a Coral Gables tuvieron que acudir a un hospital porque a Migdalia se le habían saltado algunos punto.

"Lograron quitarle un teléfono pero en ese no estaba la grabación y por eso la dejaron ir. Conmigo tardaron para que perdiéramos el avión y me pusieron una multa de 500 CUC", afirmó.

En vista de que iba a perder su dinero, Juan insistió a los agentes para que le llevaran ante el jefe de la Aduana. Finalmente pudo hablar con él cuando habían pasado más de dos horas, pero la conversación tampoco le valió para mucho. "Simplemente me dijo que era el procedimiento a seguir", explicó.

"El vuelo lo perdimos, dos días después nos fuimos y el pasaje nos costó 175 CUC, que por supuesto no me pagaron", concluyó.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: