El humor cubano vuelve a estar en el centro del debate y en esta oportunidad por un comentario publicado en Facebook por un usuario que se llama Enrique Martínez.

Martínez, haciendo uso de su derecho a expresarse libremente en las redes sociales, critica a Pánfilo y el programa Vivir del Cuento por una escena en la cual uno de los personajes se roba las gafas de la emblemática estatua de John Lenon que existe en La Habana.

Los comentarios que acompañan a sus palabras no han cesado. Algunos en contra y otros a favor de la situación que se generó en la mencionada escena humorística.

“Comparto totalmente su criterio -dice uno de los que escribió-. El buen humorista no tiene que llegar a la falta de respeto para que el público se ría”. Luego agregó: “Los extremos no conducen a nada y en los últimos tiempos Silva y sus colegas están en los extremos para no decir un poco más allá”.

Otro de los criterios que apoyaba las palabras de Enrique Martínez fue el siguiente: “Esta es otra más a la larga lista de las burlas con que este sujeto se mofa y se ríe de nuestra sociedad con sus virtudes y defectos para tratar de hacerse el cómico y quedar bien con un público alejado a 90 millas de nuestras costas”.

Mientras que otra persona decía: "¿Hasta cuándo van a permitir que estos bufones se burlen y denigren a la cultura cubana? Ya con algunas letras del reguetón tenemos".

Por su parte en contra de las palabras publicadas en Facebook podemos encontrar criterios como estos: “Déjame decirte que ahora quieren muchísimo a los Beatles porque Fidel dijo que eran buenos, y antes cuando el mismo Fidel lo prohibió y persiguió a cuanta gente le gustaba el rock, también le seguían la corriente. ¿Será que ustedes podrán pensar por si solos o tienen que esperar a ver qué ataque de culo le da al mandatario de turno?”

En respuesta otra de las personas que utiliza la res social expresó: "¿Qué mentiras dijo Pánfilo? ¿Que se robaron los espejuelos de Lennon? Todo el mundo sabe que esas cosas sucedieron, pero la prensa nuestra las calla".

Por último otro criterio que no está conforme a lo que escribió Martínez dice lo siguiente: La mente estrecha no se la quita nadie a muchos. Toda la vida, y en todos los países, los humoristas han criticado desde el humor. Lo que en Cuba se censura todo, excepto las mesas redondas que no tienen ningún valor y si muchos gastos”.

Así de encontradas son las opiniones, luego de que Enrique Martínez expresara que le parecía una total falta de respeto el programa Vivir del cuento, donde el personaje de Pánfilo encontraba trabajo como custodio de la estatua de John Lennon en La Habana.

Desde hace un tiempo atrás ya circulaba en las redes un fragmento del programa, donde se veía como Aguaje, otro de los personajes, se robaba las gafas de la estatua habanera.

“¿Quién le dijo a Pánfilo que a una estatua (por cierto inaugurada por Fidel) se puede utilizar para sus chistes y crítica social de esa manera?”, dijo Martínez en su polémico mensaje y agregó: “No me imagino en qué estaban pensando la gente de la TV”.

En otro momento dijo que la crítica ante el descuido que tienen algunas estatuas en el país y la dejadez e irresponsabilidad de otros había sido muy mala. “Ellos fueron más irresponsables y más irrespetuosos”, aseveró.

Por último, y quizás usando un lenguaje peligroso para el momento que vive el país, dijo: “Tal vez me acusen ahora con que pertenezco a los "censores del mal llamado Quinquenio Gris" con toda la bobería esa de libertad de expresión; pues si de eso se trata, también yo tengo el derecho de expresarme como quiera”.

El polémico post aparece unos días después que el periódico Granma publicara un artículo en el cual criticó a aquellos humoristas que se burlan de los dirigentes y no de los “macetas” y contrarrevolucionarios.

La respuesta ante este intento de censura al humor nacional provino de diferentes lugares, y voces como la de Marcos García Rodríguez, Iván Camejo y Otto Ortiz se alzaron en contra de las insinuaciones publicadas en el diario oficialista cubano.

El propio Luis Silva, actor que interpreta a Pánfilo, usó la ironía para referirse al tema, preguntándose si muy pronto habría también “chistes topados”.