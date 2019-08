Publicado el Miércoles, 28 Agosto, 2019 - 18:46 (GMT-5)

A nuestra redacción uno de los lectores envió su queja sobre la terminal de Ómnibus Nacionales de Santa Clara, donde muchas personas se encuentran apuntadas en una lista de espera desde hace más de 24 horas.

Según la fuente, incluso hay niños pequeños y hasta una señora impedida física que lleva más de 12 horas sin poder sentarse.

"No se sienta por miedo a no poderse levantar, además no ha comido en todo el día, le hemos brindado alimentos y no quiere", relató el lector.

También sostuvo que se están vendiendo pasajes a sobre precio y "la indignación es tremenda por parte de los pasajeros que muchos llevan desde ayer, otros desde las 6 de la mañana, y la lista solo ha avanzado alrededor de 40 capacidades y hay más de 100 persona varadas esperando".

"Estos jefes y empleados son corruptos. No han enviado un ómnibus en todo el día. Solo son fallos que la mitad los venden a sobre precio", dijo la fuente.

No es la primera vez que a la redacción llegan denuncias sobre la situación en las terminales de ómnibus, ya que es todo un dilema trasladarse de una provincia a otra en la Isla.

Recientemente, desde esta misma terminal de Santa Clara llegaron quejas, pues quienes no pueden pagar 5, 10 o 15 CUC por encima del costo oficial, tienen que esperar largamente y someterse al calor y las malas condiciones para viajar.