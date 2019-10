Publicado el Jueves, 10 Octubre, 2019 - 12:19 (GMT-5)

Mientras los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular se reúnen en Cuba este 10 de octubre para designar un "nuevo" gobierno para la Isla, el resto de los cubanos se mantiene escéptico ante cualquier supuesto cambio.

La mayoría de los entrevistados por CubaNet, afirmó que no sabían cuál era el objetivo de estas elecciones. No obstante, más allá de cualquier nueva estructura, no confían en ningún cambio posible.

"Yo sí no tengo ni idea de qué elecciones son esas, porque aquí las elecciones la hacen ellos", dijo un cubano.

"¿Si esto no ha cambiado en 50 años tú crees que va a cambiar ahora en dos días? Esto es una papa caliente lo que tienen esa gente en la mano y quieren soltársela al primero que la coja", agregó.

Asimismo, una joven entrevistada cree que con el apoyo de todo el pueblo "puede que cambie el gobierno", ya que "todo está mal".

La joven enfatizó en la necesidad de que "haya comida en las tiendas, que arreglen las calles, que en los hospitales hayan camas".

Otro de los entrevistados también aseguró que no cree en ningún proceso electoral.

"Elecciones no hay ninguna, eso está elegido ya. No hay democracia, la democracia en Cuba se perdió hace años, esas elecciones son entre ellos. El presidente lo ponen ellos, el pueblo nos estamos jamando tremenda soga, la cosa está que arde", sostiene.

Por último, un joven piensa que este proceso electoral es algo así como "quítate tú y pon otro".

"Llevamos 60 años de dictadura, ¿qué gobierno va a cambiar aquí?", afirma.

En el día de hoy, se elegirá en Cuba al Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Como es de costumbre en la Isla, en dichas elecciones participan solo representantes el Partido Comunista de Cuba (PCC), sin margen a la participación de partidos o grupos opositores.