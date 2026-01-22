“Admiración y respeto”: Leoni Torres se pronuncia sobre un proyecto disidente en Cuba

Ver más

El cantante cubano Leoni Torres expresó su apoyo público al grupo juvenil El Cuartico (@el4tico), un proyecto que se describe como un “espacio disidente dentro de Cuba” y que promueve el debate político y social desde una postura crítica frente al sistema cubano.

En una publicación en Instagram, Torres compartió un video de los integrantes del proyecto y escribió: “Siento una admiración y respeto muy grande por estos jóvenes. Deberíamos prestarle todos más atención. Vamos a seguirlos en sus redes”.

En el material que difundió el artista, los jóvenes reclaman pluripartidismo, elecciones libres y democráticas, respeto a los derechos humanos y justicia social dentro de la isla, temas habitualmente censurados en los medios oficiales cubanos.

La muestra pública de respaldo de Leoni Torres, uno de los artistas más reconocidos del país, ha generado reacciones en redes sociales, donde muchos elogiaron el gesto de valentía de los jóvenes.