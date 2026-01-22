“Admiración y respeto”: Leoni Torres se pronuncia sobre un proyecto disidente en Cuba

Miércoles, 21 Enero, 2026 - 20:23

Leoni Torres respalda públicamente al proyecto disidente cubano El Cuartico. Foto © Collage capturas Instagram
El cantante cubano Leoni Torres expresó su apoyo público al grupo juvenil El Cuartico (@el4tico), un proyecto que se describe como un “espacio disidente dentro de Cuba” y que promueve el debate político y social desde una postura crítica frente al sistema cubano.

En una publicación en Instagram, Torres compartió un video de los integrantes del proyecto y escribió: “Siento una admiración y respeto muy grande por estos jóvenes. Deberíamos prestarle todos más atención. Vamos a seguirlos en sus redes”.

En el material que difundió el artista, los jóvenes reclaman pluripartidismo, elecciones libres y democráticas, respeto a los derechos humanos y justicia social dentro de la isla, temas habitualmente censurados en los medios oficiales cubanos.

La muestra pública de respaldo de Leoni Torres, uno de los artistas más reconocidos del país, ha generado reacciones en redes sociales, donde muchos elogiaron el gesto de valentía de los jóvenes.

Preguntas frecuentes sobre el apoyo de Leoni Torres al proyecto disidente en Cuba

CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇

¿Qué es el proyecto El Cuartico y por qué es relevante?

El Cuartico es un grupo juvenil disidente en Cuba que se dedica a promover el debate político y social desde una postura crítica frente al sistema cubano. Reclaman temas como el pluripartidismo, elecciones libres, respeto a los derechos humanos y justicia social, todos ellos habitualmente censurados en los medios oficiales cubanos. Su relevancia radica en su valentía para desafiar la censura y la represión del gobierno cubano.

¿Por qué Leoni Torres decidió apoyar públicamente a El Cuartico?

Leoni Torres expresó su admiración y respeto por el coraje de los jóvenes de El Cuartico al defender temas censurados en Cuba. En su publicación de Instagram, invitó a sus seguidores a prestar atención a estos jóvenes y a seguirlos en sus redes sociales, resaltando la importancia de apoyar voces que buscan cambios democráticos en el país.

¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana al apoyo de Leoni Torres a El Cuartico?

La comunidad cubana ha reaccionado positivamente al respaldo de Leoni Torres a El Cuartico. Muchos han elogiado su valentía por apoyar públicamente un proyecto disidente, destacando la importancia de su gesto en un contexto donde la represión y la censura son comunes en la isla.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

