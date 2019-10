Publicado el Jueves, 10 Octubre, 2019 - 06:45 (GMT-5)

Orlando Ezequiel Márquez Montes de Oca es uno de los más de 900 cubanos que han sido deportados desde México en lo que va de año. Según relató a Diario de Cuba, desde su arribo a Cuba su vida "se ha vuelto un calvario".

"Al llegar al Aeropuerto José Martí fui recibido por la Seguridad del Estado, tenían una foto mía impresa bastante grande. Me trasladaron a una oficina con oficiales de inmigración, donde lo primero que me preguntaron es qué hacía en Cuba", explicó.

Este migrante, que fue deportado pese a tener estatus de refugiado por Naciones Unidas, vive como un indocumentado dentro de la mayor de las Antillas.

"No tengo pasaporte, ni tengo carné de identidad"

"Ellos saben que yo no podía estar en Cuba porque yo estuve más de dos años fuera de este país y por la ley migratoria de la Isla yo perdí la residencia cubana. ¿De qué manera ellos me van a recibir si ellos sabían que yo no podía regresar a Cuba?", cuestionó Ezequiel.

El problema para Márquez es que estuvo viviendo fuera de la isla por más de 24 meses, lo que lo hace automáticamente perder todos los derechos.

"Otra de las violaciones que estoy denunciando es que me dijeron que me 'tocó perder', como que no tengo ningún derecho. Llevo cuatro meses, fui a la oficina de la ONU y me dijeron que tenía que presentarme en otro país", explicó.

Orlando Ezequiel detalló al citado medio que antes de su repatriación una patrulla de la Guardia Nacional de México detuvo el taxi en el que viajaba junto a otros cubanos. En ese momento se disponía a volver al hotel tras recoger dinero en una oficina de Western Union.

En un momento del trayecto hasta el recinto hotelero, los agentes ordenaron al conductor que frenara el vehículo y los llevara a un sitio alejado. Según cuenta, allí les "encañonaron con las armas" y les rompieron los documentos.

"Nos asaltaron y nos dijeron ustedes a partir de ahora son ilegales", afirmó a la mencionada fuente. Posteriormente en Veracruz los arrestaron y relataron el asalto que habían sufrido, por lo que las autoridades les dijeron que no había problema por tener los carnés de la ACNUR.

"Eso fue el 11 de mayo de 2019. Nos dijeron que saldríamos el jueves siguiente, pero pasaban y pasaban los días y nada. A las 3:00 de la mañana del 25 de mayo, nos llamaron y nos dijeron que nos iban a trasladar para Ciudad de México pero la realidad fue otra y nos han deportado a Cuba", aseguró Orlando.

En estos momentos habría en México unos 14 mil cubanos buscando llegar a Estados Unidos.