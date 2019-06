América Latina, Cuba,

Publicado el Miércoles, 12 Junio, 2019 - 12:49 (GMT-5)

El presentador cubano Alex Otaola compartió el martes el video de un migrante cubano, quien documentó su arduo y peligroso camino a través de la selva centroamericana con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos y pedir asilo.

El isleño, identificado como Isel Orozco, quedó varado sobre una piedra de un río crecido -cerca de las 3:00 a.m (hora local)-, luego de que comenzara a llover. Como consecuencia de las condiciones climatológicas se vió obligado a pasar la noche en ese estrecho espacio.

“Cuando llegué a esta piedra todavía se podía transitar, y me acosté ahí, porque oí rugir como un animal, una pantera, un lince, no sé lo que era, un puma, y dije bueno aquí no se va a meter para el agua”, narra.

De acuerdo con el testimonio presentado, Orozco salió de Chile con cuatro mochilas pero en el momento de los hechos solo le quedaba una. Según explicó, tuvo que deshacerse de sus pertenencias, en caso de tener que atravesar el río nadando. Al parecer, el peso de las valijas lo hubiera ahogado.

Durante la filmación el migrante no revela exactamente su posición geográfica o el nombre del río donde se encuentra. No obstante, se conoce que sobrevivió y actualmente, reside en la ciudad de Miami, Florida.

Más de una decena de cubanos murieron ahogados por la crecida de un río en el Darién, sector de Almira-Panamá, entre el 23 y 25 de abril. Mientras que otros 12 continúan desaparecidos. La noticia fue confirmada, recientemente, por el delegado de la Asociación de Derechos Humanos de Costa Rica, Luis Guerrero Anaya.

Entre las víctimas se encuentra Eneida Milián de 81 años. La cubana cruzaba junto a su familia la frontera entre Colombia y Panamá cuando el afluente creció y nunca más se supo de ella.

