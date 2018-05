Eduardo Antonio dijo que aclarará lo sucedido en el programa de Carlucho: "Soy un hombre correcto"

El músico cubano Eduardo Antonio , quien la pasada semana se vio envuelto en una polémica en las redes sociales luego de que besara en la boca a una de las cantantes y bailarinas del show televisvo "Happy Hour", dijo que el próximo lunes regresaría al programa para aclarar todo lo sucedido.

"El lunes quiero aclarar la situación que ocurrió el pasado programa que tuvimos juntos. Cómo malinterpretaron mi actuación y mis ganas de dar lo mejor de mi en un show de televisión", aseguró en un video publicado en Instagram que va dedicado a Carlucho y a todos los televidentes.

"Quiero aclararle a todos que soy un hombre correcto, que soy un caballero y que sería incapaz de ser lo que dijeron de mi", añadió.

No ad for you

Anaisa, la joven cantante y bailarina cubana, dijo haber vivido un incómodo momento durante una escena de improvisación con Eduardo Antonio en la que debía supuestamente dejarse 'seducir' por el músico y mientras este cantaba "Si llego a besarte".

Al final de la actuación Eduardo Antonio la besó a Anaisa en la boca, segundos después de que ella demostrara su total inconformidad con la situación.

“Ayer ocurrió algo que para mi fue bastante asqueroso. No fue nada que yo quisiera, y yo no tengo nada en contra de él, pero me parece que él se aprovechó un poco de la situación y realmente fue asqueroso”, dijo la joven al otro día del incidente.

En el siguiente programa Carlucho invitó a la joven a aclarar lo ocurrido ante las cámaras y se disculpó con ella, aunque aclaró que no era política de su show violentar a sus cantantes y bailarinas.

“Primeramente yo no soy actriz, yo no sabía que él iba a hacer eso, eso es uno, y dos, me vi en aquella situación ante las cámaras. No todo el mundo reacciona de la misma manera ante las cámaras y yo no soy actriz, yo reaccioné de esa manera, me quedé en shock”, explicó Anaisa.