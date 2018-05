Afean a empresas de Matanzas que exageren la producción de alimentos: no hay comida

La Central de Trabajadores de Cuba, único sindicato en la Isla, ha afeado a las empresas de Matanzas que exageren el sobrecumplimiento de la producción de alimentos en el territorio. No entiende que aseguren que han sobrecumplido la producción de huevos en 2 millones de unidades y que no haya huevos en ningún establecimiento de la provincia. Según ha publicado el diario Trabajadores, "Matanzas cumple, pero exagera".

En la provincia hay 25 empresas (de un total de 94) que aseguran haber sobrecumplido en un 50% la producción marcada. Eso significa que de enero a marzo produjeron lo que tenían previsto hacer en seis meses.

Sin embargo, en Matanzas no sólo no hay huevos. Tampoco hay carne de cerdo, frijoles, arroz, viandas, hortalizas ni frutas. Lo producido no cubre una demanda que las empresas estatales tampoco están en condiciones de satisfacer.

Esta incongruencia molesta mucho a los consumidores, recalca Osmar Ramírez Ramírez, responsable de Asuntos Económicos de la CTC. También a los responsables del Partido Comunista que no entienden cómo es posible que todo vaya tan bien y haya que importar la mayor parte de los alimentos que se consumen en Cuba.

Por eso la CTC cree que es importante revisar los planes asignados a cada empresa y ajustarlos a la realidad. También critica que todavía "se siga robando" por lo que llama a todos los sindicalistas a vigilar.