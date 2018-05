Hany, primera cubana trans de Pinar del Río en recibir un cambio de sexo

Después de casi una década bajo tratamiento, Hany González logró que fuera aprobada para una cirugía de cambio de sexo, la primera realizada a una mujer trans en la occidental provincia de Pinar del Río.

Hany nació con genitales masculinos, pero siempre se sintió a sí misma como mujer. “Siempre me di cuenta de que era una persona frustrada porque no me podía manifestar de la forma en que yo quería”, dijo en entrevista a la emisora local Radio Guamá.

“Desde que tenía siete u ocho años comprendí que era diferente a los demás niños, no me gustaban muchas de las cosas que ellos hacían”, relató la pinareña, cuya educación e integración a la vida laboral fue en extremo ardua debido a los prejuicios de la comunidad en la que convive.

En la escuela, “los profesores me decían que tenía que hablar fuerte que quienes hablaban suavecito eran las mujeres, y mis compañeros del colegio se burlaban de mí”. “En ocasiones llamaban a mis padres y le decían que me llevaran al psicólogo porque yo tenía problemas”, contó.

“Los estudios los terminé en una facultad por la noche porque no podía ir a la secundaria vestida de mujer y tampoco encontré trabajo por la misma causa”.

En su hogar, Hany tampoco podía expresar su identidad de género. “A escondidas me ponía la ropa de mi hermana, usaba sus pinturas cuando no había nadie”. “Ya desde ese momento me empecé a transformar y a vestirme de mujer”.

“Mi mamá me decía que no lo hiciera que tenía un hermano pequeño y podía imitarme, le respondía que no, porque eso es una preferencia sexual de cada persona, y ahora (él) más hombre, imposible”, dijo.

Antes de su operación, Hany fue remitida a la educadora del Centro de ITS-VIH sida del municipio de Pinar del Río, María de los Ángeles Quiñones García, quien la acercó a los especialistas del Centro de Estudio de Sexología donde después de nueve años de tratamiento pudo ser operada.

Según recoge Radio Guamá, aunque aún no puede casarse, Hany González (antes Yonvani) es hoy una mujer feliz y vive a plenitud en compañía de su pareja José Luis Delgado.

De acuerdo con un estudio publicado recientemente por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), las personas trans y homosexuales en Cuba tienden a abandonar sus estudios debido a situaciones de acoso y hostigamiento en centros escolares.

Además de la discriminación naturalizada en distintas esferas de la sociedad, las parejas de la comunidad LGBTI en la Isla continúan sin tener derecho a contraer matrimonio o a adoptar.

Mariela Castro , hija del exmandatario cubano Raúl Castro y directora del Cenesex, anunció la semana pasada que impulsará el matrimonio igualitario en la Isla aprovechando el cambio de la Constitución cubana previsto para este mes de julio. Esta iniciativa deberá modificar radicalmente los Códigos de Familia y Penal.