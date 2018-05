Emotivas palabras de un repentista cubano que voló 48 horas antes en el mismo avión que se estrelló en La Habana

El artista cubano Emiliano Sardiñas envió un sentido mensaje de condolencia por el trágico accidente aéreo que se produjo el 18 de mayo en La Habana.

Se da la circunstancia que el repentista de la Isla viajó 48 horas antes en el mismo avión que se estrelló, tal y como explicó en su perfil de Facebook.

En este sentido relató cómo en aquel vuelo ya se registraron problemas cuando el avión giraba buscando la ruta.

A continuación reproducimos de forma íntegra su mensaje:

UN LAMENTABLE ACCIDENTE

ENLUTA AL PUEBLO CUBANO

Y HAY LLANTO POR CADA HERMANO

Y POR CADA HERMANA AUSENTE

TODO EL MUNDO AQUÍ SE SIENTE

CON EL PECHO COMPRIMIDO

MIENTRAS YO, TAMBIÉN HERIDO

DESATO MI LLANTO INTERNO

Y PIDO EL DESCANSO ETERNO

DE LAS ALMAS QUE SE HAN IDO.

Un saludo triste para todos mis amigos.

El miércoles 16 de mayo de este 2018 viajé a Santiago de cuba para seguir hasta Guantánamo, la provincia más oriental de Cuba para la 20 edición de la fiesta campesina Reutilio Dominguez inmemorian.

Durante la maniobra de despegue sentí un movimiento algo inusual y luego cuando el avión giraba buscando la ruta también se tambaleó un poquito,mi esposa y yo no teníamos miedo pero mis tres compañeras del arte que iban conmigo al evento estaban asustadas.

Más adelante la tripulación pidió mantener los cinturones abrochados y no levantarse. Desde hace días en el país está lloviendo mucho y estábamos cruzando una zona de turbulencias. Algunos pasajeros me gritaban Emiliano canta algo y yo canté algunas décimas y comencé a hacer bromas para que las personas no pensaran más en el incómodo bacheo del avión. En los vuelos nacionales a los tripulantes solo se le da agua, antes se daba café y un par de caramelos pero ahora es agua solamente.

Cuando me tocó el momento de recibir mi vaso de agua le dije a la bella y joven azafata mexicana: señorita por favor tráigame un limón y una cucharada de azúcar y medio avión se vino abajo de la risa. Lo demás fue normal, seguimos a Guantánamo y luego al municipio Manuel Tames y las actividades fueron hermosas y a plaza llena. El viernes recibimos la terrible noticia de que ese mismo avión se había estrellado con 113 personas a bordo y que solo tres mujeres han sobrevivido y están en estado crítico extremo.

Me han llegado muchas imágenes pero prefiero no compartir ninguna, son desgarradoras y no es bueno herir la sensibilidad de otras personas. Hoy regresamos en ómnibus a la Habana y no pude dejar de pensar en en aquella joven y amable tripulación y me cuesta creer que aquellas muchachas sonrientes ya no están con vida. Entonces pienso en que si el accidente ocurre 48 horas antes yo no estaría escribiendo esta crónica y las personas que me quieren estarían llorando por mi.

¿Saben que voy a hacer por la mañana en cuanto me despierte?. Voy a llamar a cuanta persona pueda y a decirle que la amo,y voy a llamar a los dos o tres amigos con los que he tenido desencuentros y les voy a pedir perdón aunque sean ellos los que tengan que pedírmelo a mi.

¡Que corta es la vida y como la desperdiciamos!. Cualquier día, el menos pensado, puede ser el último. Amigos míos que lean estas palabras los amo a todos. Solo deseo que DIOS los proteja y los bendiga.