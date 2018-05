Abogado racista pide disculpas luego de que le suspendieran el contrato de su oficina en Nueva York

Aaron Schlossberg, el abogado que insultó a los empleados de una tienda de comida por hablar español, le fue suspendido el contrato de de renta de su oficina de bufetes en Nueva York por su comportamiento "ofensivo" y “en contra de la diversidad”.

Este martes Schlossberg pidió disculpas públicamente. En su cuenta de Twitter publicó un mensaje en el que asegura que él no es racista.

"Me disculpo con las personas que insulté. Verme en internet me abrió los ojos, la forma en la que me expresé es inaceptable y no representa a quien realmente soy", escribió.

"He visto que mis palabras y acciones hirieron a personas y de ello estoy muy arrepentido. Aunque las personas tienen derecho a expresarse libremente, deberían hacerlo de una forma calmada y respetuosa... Lo que el video transmite no es mi verdadero yo, no soy racista".

Este hombre se molestó porque dos empleados estaban hablando español entre ellos. Los ofendió y amenazó con llamar a las autoridades de migración estadounidenses para que los deportaran a sus países. “Voy a llamar ICE”, dijo.

Pero sus ofensas no pasaron desapercibidas. El activista y columnista de The Intercept, Shaun King, publicó el video en su cuenta de Twitter y pidió a sus seguidores que le ayudaran a identificar al hombre. Inmediatamente su post se hizo viral y comenzaron a salir a la luz otros videos en los que se veía a Schlossberg en actitudes igualmente racistas.

Un usuario publicó una campaña en Change.org para que la empresa que rentaba la oficina a este abogado considerara los hechos ocurridos y la actitud de este.

En los últimos días, Schlossberg ha sido blanco de críticas. Decenas de personas se congregaban pacíficamente frente a su casa para cantar canciones en español.