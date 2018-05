Alicia Alonso viaja a EE.UU. para cerrar festival en Washington

Este lunes 28 de mayo, la Prima Ballerina Assoluta cubana Alicia Alonso viajará a Estados Unidos con el fin de participar en la clausura del festival Artes de Cuba, en el Centro John F. Kennedy (Washington).

Está previsto que el Ballet Nacional de Cuba presente en el Kennedy Center los días 29 y 30 de mayo su versión del clásico Don Quijote. A ello se suma que del 31 al 3 de junio se presentará, en doble función, Giselle, en versión coreográfica de Alicia Alonso.

En declaraciones a Cubadebate, la directora del Ballet Nacional de Cuba (BNC) ha destacado que seguramente los bailarines cubanos tendrán una gran acogida en territorio norteamericano, y ha recordado su propia y positiva experiencia en ese país.

“Hace 40 años, tuve la experiencia de mostrar allí por primera vez al público norteamericano los logros del BNC”, destacó.

Alonso fue fundadora del American Ballet Theatre (ABT), en Estados Unidos, y como parte de esa compañía debutó en clásicos como Giselle, pieza en la que brilló especialmente y que la consagró como una de las figuras más importantes de la danza clásica de todos los tiempos.

Sobre la próxima presentación en Washington ha dicho Alicia: “No deja de emocionarme que precisamente en este aniversario, volvamos con la compañía al Centro Kennedy, el lugar donde se produjo aquel primer encuentro, que recordamos por el caluroso recibimiento ofrecido. Esta de ahora será una ocasión memorable".

Con la participación del Ballet Nacional será clausurado el Festival Artes de Cuba: From the Island to the World (De la isla al mundo), evento que desde el pasado 8 de mayo viene presentando en ese emblemático espacio del arte en Estados Unidos, una muestra artística y cultural de Cuba.

El Ballet Nacional de Cuba celebra este año su 70 aniversario de fundado, y justo y en estos momentos realiza una gira por Estados Unidos, que contempla presentaciones en escenario de Chicago, Tampa, Washington y Saratoga Springs.