Eduardo Antonio explota y sale en defensa de Alex Otaola

El cantante cubano Eduardo Antonio no ha querido permanecer callado ante la reciente agresión del reguetonero Yomil al presentador cubano Alexander Otaola y ha hecho público un vídeo en el que muestra su apoyo a su amigo el presentador.

“Es un noticia que no me tiene precisamente encantado, me tiene molesto y con un sabor de boca muy amargo”, así comenzó el artista su declaración, donde mostraba además la indignación y la impotencia que sentía al saber del desagradable hecho.

"No estuvo nada bien, porque si se tratara de dar trompadas a todo aquel que habla mal de ti yo le estaría dando trompadas a todos los periodistas..."

El pasado fin de semana, Otaola vivió un episodio de violencia de la mano del reguetonero cubano Yomil Hidalgo.

El incidente tuvo lugar el pasado sábado en una tienda de Miami y, según comentó la propia víctima a nuestro portal de CiberCuba, el integrante de Yomil y El Dany arremetió con él, le dio un bofetón en la zona inferior del ojo y le rompió los espejuelos.

Después del incidente ,Yomil abandonó el lugar de los hechos y, hasta el momento, no ha dado ninguna declaración sobre lo sucedido.