Ver más

Eduardo Antonio recibió el 2026 con todo el brillo, el drama y la picardía que lo caracterizan. Su nuevo videoclip, “Amor de tres”, estrenado para dar la bienvenida al año con música y pasión, encendió las redes desde los primeros minutos de enero.

En esta producción, El Divo de Placetas comparte escenas con Angelina Castro y uno de sus coristas, en una historia de amor, traición y deseo que no deja indiferente a nadie. Desde los besos más intensos hasta los looks más atrevidos, Eduardo demuestra que sigue fiel a su sello: provocador, teatral y siempre dispuesto a dar de qué hablar.

“Las cosas se salieron de control”, había advertido antes del estreno, y no exageraba. El videoclip combina pasiones cruzadas, toques de humor y una puesta en escena cargada de energía, color y un punto de locura muy “diva style”.

Las reacciones en YouTube no tardaron en llegar: mientras unos aplauden la propuesta —“Espectacular”, “No hay quien te pare, mi Divo”—, otros se lo toman con humor. Lo cierto es que el clip ya ha logrado lo que Eduardo Antonio mejor sabe hacer: poner a todos a hablar.

Críticas o aplausos, “Amor de tres” confirma que Eduardo Antonio empezó el año en su elemento: entre la música, el espectáculo y el escándalo justo que lo mantiene en el centro de la conversación.