Eduardo Antonio recibió el 2026 con todo el brillo, el drama y la picardía que lo caracterizan. Su nuevo videoclip, “Amor de tres”, estrenado para dar la bienvenida al año con música y pasión, encendió las redes desde los primeros minutos de enero.
En esta producción, El Divo de Placetas comparte escenas con Angelina Castro y uno de sus coristas, en una historia de amor, traición y deseo que no deja indiferente a nadie. Desde los besos más intensos hasta los looks más atrevidos, Eduardo demuestra que sigue fiel a su sello: provocador, teatral y siempre dispuesto a dar de qué hablar.
“Las cosas se salieron de control”, había advertido antes del estreno, y no exageraba. El videoclip combina pasiones cruzadas, toques de humor y una puesta en escena cargada de energía, color y un punto de locura muy “diva style”.
Las reacciones en YouTube no tardaron en llegar: mientras unos aplauden la propuesta —“Espectacular”, “No hay quien te pare, mi Divo”—, otros se lo toman con humor. Lo cierto es que el clip ya ha logrado lo que Eduardo Antonio mejor sabe hacer: poner a todos a hablar.
Críticas o aplausos, “Amor de tres” confirma que Eduardo Antonio empezó el año en su elemento: entre la música, el espectáculo y el escándalo justo que lo mantiene en el centro de la conversación.
Preguntas frecuentes sobre el nuevo videoclip de Eduardo Antonio, "Amor de tres"
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué temática aborda el nuevo videoclip de Eduardo Antonio, "Amor de tres"?
El videoclip "Amor de tres" aborda una historia de amor, traición y deseo, en la que Eduardo Antonio comparte escenas con Angelina Castro y uno de sus coristas. La narrativa está cargada de tensión, erotismo y drama romántico, rompiendo con lo convencional y dejando a nadie indiferente.
¿Cuáles han sido las reacciones del público ante "Amor de tres"?
Las reacciones han sido diversas, oscilando entre aplausos y humor. En plataformas como YouTube, algunos espectadores han calificado el videoclip como "espectacular" y han elogiado a Eduardo Antonio por su estilo provocador y teatral, mientras que otros han reaccionado con humor ante la propuesta visual del artista.
¿Cómo ha descrito Eduardo Antonio su nuevo proyecto "Amor de tres"?
Eduardo Antonio ha descrito su nuevo videoclip como una producción que "se salió de control", combinando pasiones cruzadas, humor y una puesta en escena llena de energía y color. Esta descripción refleja su intención de ofrecer un espectáculo provocador y cautivador que mantenga a todos hablando.
