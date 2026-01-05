Ver más

El estreno de El Rancho de Destino no solo dejó emociones en la alfombra roja, sino también un momento tenso que tuvo como protagonista a Eduardo Antonio, conocido por todos como El Divo de Placetas. El cantante cubano asistió al evento para celebrar el lanzamiento del reality, pero terminó molesto con la producción tras un incidente con su esposo, Roy.

Según contó el propio artista en un video publicado poco después del evento, mientras ofrecía una entrevista en la transmisión en vivo, alguien del equipo de producción se acercó a Roy para decirle que no podía grabar. “Qué falta de respeto”, expresó El Divo, visiblemente indignado. “Yo fui con el cariño del mundo a compartir, aplaudir que él está logrando lo que quería hacer. ¿Cómo no me va a poder grabar Roy si él siempre me graba? Yo soy dueño de mi imagen”, explicó con su habitual seguridad.

Eduardo Antonio aseguró que su intención era apoyar el estreno y aportar visibilidad al show con el contenido que su esposo estaba registrando. “Había no tantas celebridades, pero llegué yo”, comentó entre risas, dejando claro que esperaba un trato más amable por parte del equipo. “Se me hace una falta de respeto muy grande que haya personas en la producción que no sepan cómo tratar a quienes vienen con las celebridades”, añadió, sin perder su tono elegante pero contundente.

A pesar del mal rato, el artista cerró el tema con su característico estilo diplomático. “Destino, te quiero mucho, pero me conoces. Dije lo que tenía que decir y me fui. Te deseo mucha suerte, mucho éxito y que ganen los mejores”, declaró, antes de revelar que su “team” dentro del reality es el de los cubanos Oyacito y Kenny Robert.

Durante su paso por la alfombra roja, Eduardo Antonio también confesó que le gustaría participar en la próxima temporada de El Rancho de Destino, aunque dejó claro que solo lo haría “si le pagan lo que pide”. Y conociendo al Divo, seguro que la producción tendría que abrir bien la chequera… pero nadie duda de que cada dólar estaría bien invertido, porque donde entra Eduardo Antonio, el show está garantizado —y el drama, también.