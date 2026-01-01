Cantándole a Cuba y brindando con su público: Así despidió El Divo el 2025

Ver más

El 2025 se fue por todo lo alto de la mano de El Divo, quien celebró el cierre del año rodeado de su gente y con un espectáculo cargado de emoción en La Mesa Kendall.

La música fue protagonista de una noche vibrante donde no faltaron el baile, los bailarines en escena y una energía que contagió a todos los presentes, al más puro estilo de las noches en Tropicana.

Entre aplausos y sonrisas, el artista brindó con champán junto a su público, sellando el momento como una verdadera fiesta de agradecimiento y cercanía. Cada canción fue coreada con entusiasmo, en una conexión genuina entre el escenario y la audiencia.

Fiel a sus raíces, El Divo también le cantó a su bella Cuba, regalando instantes de nostalgia, orgullo y amor por la tierra que lo vio nacer.

Así, entre ritmo, alegría y sentimiento, el artista despidió el 2025 como solo él sabe hacerlo: celebrando la vida y el cariño incondicional de su público.

En sus redes también compartió un emotivo mensaje para esos que cada día desde la virtualidad lo colman de cariño: “Queridos seguidores, gracias por acompañarme, por su cariño incondicional y por estar siempre presentes en cada paso de este camino. Ustedes son la fuerza que me inspira a seguir brillando y a darlo todo en cada escenario. Que este 2026 llegue cargado de salud, amor, sueños cumplidos y mucha música. Con todo mi corazón, ¡gracias por ser parte de mi vida y de mi historia!”.