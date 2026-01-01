Cantándole a Cuba y brindando con su público: Así despidió El Divo el 2025

El 2025 se fue por todo lo alto de la mano de El Divo, quien celebró el cierre del año rodeado de su gente y con un espectáculo cargado de emoción en La Mesa Kendall.
La música fue protagonista de una noche vibrante donde no faltaron el baile, los bailarines en escena y una energía que contagió a todos los presentes, al más puro estilo de las noches en Tropicana.
Entre aplausos y sonrisas, el artista brindó con champán junto a su público, sellando el momento como una verdadera fiesta de agradecimiento y cercanía. Cada canción fue coreada con entusiasmo, en una conexión genuina entre el escenario y la audiencia.
Fiel a sus raíces, El Divo también le cantó a su bella Cuba, regalando instantes de nostalgia, orgullo y amor por la tierra que lo vio nacer.
Así, entre ritmo, alegría y sentimiento, el artista despidió el 2025 como solo él sabe hacerlo: celebrando la vida y el cariño incondicional de su público.
En sus redes también compartió un emotivo mensaje para esos que cada día desde la virtualidad lo colman de cariño: “Queridos seguidores, gracias por acompañarme, por su cariño incondicional y por estar siempre presentes en cada paso de este camino. Ustedes son la fuerza que me inspira a seguir brillando y a darlo todo en cada escenario. Que este 2026 llegue cargado de salud, amor, sueños cumplidos y mucha música. Con todo mi corazón, ¡gracias por ser parte de mi vida y de mi historia!”.
Preguntas frecuentes sobre El Divo y su despedida del 2025
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo despidió El Divo el año 2025?
El Divo despidió el 2025 con un espectáculo emotivo en La Mesa Kendall, donde compartió con su público una noche llena de música, baile y energía al estilo de Tropicana. Durante el evento, brindó con champán y expresó su agradecimiento a sus seguidores por su apoyo incondicional.
¿Qué mensaje compartió El Divo con sus seguidores para el 2026?
El Divo compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, agradeciendo a sus seguidores por su cariño y apoyo constante. Deseó salud, amor, sueños cumplidos y mucha música para el 2026, destacando la importancia de sus fans en su carrera y vida personal.
¿Cuál fue el tema destacado en el espectáculo de fin de año de El Divo?
El Divo destacó su amor por Cuba durante el espectáculo, dedicando canciones que evocaron nostalgia, orgullo y amor por su tierra natal. La música cubana y el estilo Tropicana fueron protagonistas de la celebración, creando una conexión genuina con el público.
¿Cómo ha sido el 2025 para El Divo según sus propias palabras?
Según El Divo, el 2025 ha sido un año duro pero lleno de satisfacciones y logros personales y laborales. Se siente feliz y comprometido con su carrera, su historia y su familia, destacando el apoyo incondicional de su público y seres queridos en cada paso de su camino.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.