María Vargas, la madre de la hija de Alexander Delgado, explota contra el cantante

María Vargas ha explotado en las redes sociales. La madre de Sofía, la niña que tuvo hace dos años fruto de su fugaz romance con el cantante cubano Alexander Delgado, se ha cansado de las constantes acusaciones que recibe a través de su cuenta de Instagram y ha alzado la voz en su defensa.

La modelo cubana residente en Canadá ha compartido una fotografía en la que se puede ver a ella con la pequeña en brazos y que ha acompañado del siguiente texto:

"Buenos días. NOTA importante del día. Que si soy interesada, que si lo que me importa es el dinero y no mi hija, que si la estoy utilizando, todo eso comentan, pero cuando se me enfermaba y tenía que llevarla a un hospital qué? Cuándo necesitaba para Pampers y comida qué? Para medicamentos qué? Por qué ahí no opinan? Por qué? Porque es un cantante? Aquí nadie se salva de las leyes ni cantante ni panadero! Para llegar hasta donde he llegado es porque lo intenté todo y nada pasó! Hombres así sólo aparecen cuando los hijos cumplen 20 y ahí sí son los mejores padres! Conmigo no hay de eso! Ahora, hay que ser feliz. Sean felices y no se amarguen conmigo que el estrés es malo".

No ad for you

Instagram / María Vargas

Hace unos días Alexander y María Vargas se vieron las caras en los juzgados de Miami debido a la demanda de paternidad y la pensión alimentaria que le interpuso la joven cubana al cantante a finales del pasado mes de diciembre de 2017.

Desde que se destapó la noticia a través de los medios de comunicación del reconocimiento legal de la menor por parte del cantante, María no ha dejado de hacer públicas imágenes suyas y de Sofía a través de las cuentas abiertas que posee en la mencionada red social.

Este canal, sin embargo, se ha convertido en un espacio de confrontación de ideas en el que, tanto los detractores como todos aquellos que apoyan la postura de María, convergen en opiniones de distinta índole.

Ahora, tras la joven haber puesto la ley de por medio, Alexander comentó a su salida la audiencia con el tribunal que no ha podido volver a ver a su hija puesto que la madre no le permite dicho acercamiento desde hace un tiempo. Asimismo, el integrante de Gente de Zona dijo que todo este proceso se trataba solo de “el factor dinero” por parte de María.

Tal y como se presenta el panorama entre el reguetonero y la modelo, seguro que aún tendremos que esperar un poco para poder volver a ver otra instantánea en la que aparezca Alexander con su hija en brazos y saber, finalmente, cómo quedarán las cosas entre los padres de la pequeña Sofía.