La cubana Marina Rodríguez gana oro en Barranquilla y se lo dedica a Fidel Castro

La pesista habanera Marina Rodríguez alcanzó este domingo el título en el envión y plata en el arranque de la división 63 kilogramos del levantamiento de pesas femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

La joven dedicó la medalla al fallecido exmandatario de la Isla, Fidel Castro . Algo que ha generado indignación en las redes sociales.

"Me siento tan contenta que no puedo explicar la felicidad que tengo y especialmente tengo que agradecerle al colectivo de entrenadores cubanos y a mi familia, pero especialmente a Fidel Castro, quien físicamente ya no está con nosotros, pero sé que estuvo aquí también conmigo", declaró luego de la premiación.

Rodríguez, oriunda del munipio Marianao y bronce panamericano en Toronto-2015, dominó el envión con alzada de 125 kilos en su tercer intento, uno más que la colombiana Jakelina Heredia y dos por encima de la venezolana Yusleidy Figueroa.

Minutos antes, la capitalina terminó segunda en el arranque, con 98 kg, detrás de la colombiana Nathalia Llamosa (102). El equipo local dobló en esta división.

La halterofilia proporcionó este domingo, además, el oro en el envión y plata en arranque del santiaguero Adriel La O, en la división de 77 kg.

El cubano se desquitó en el envión al levantar 187 kg frente al colombiano Hugo Fernando Montes, quien solo llegó a 183 en un primer intento. La O alzó primero 182 y en el tercero no pudo con 190.

En horas de la tarde-noche de Colombia, Ofidio Sáez subirá a la palanqueta en los 85 kilogramos.