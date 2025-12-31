Orlando “El Duque” Hernández: “Todos los que apoyen jugar con Cuba son unos cobardes”

Vídeos relacionados:

El exlanzador cubano Orlando “El Duque” Hernández calificó de “cobardes” a los peloteros que aceptan jugar con la selección nacional de Cuba, donde hay un régimen represor y opresivo, afirmó.

“Todos los que apoyen jugar con la selección de Cuba son unos cobardes”, afirmó el exjugador en el programa “Así de Franco con Omar”, conducido por el actor y humorista cubano Omar Franco.

El comentario generó amplio debate entre los seguidores del béisbol cubano dentro y fuera de la isla.

Durante la entrevista, Hernández explicó que su postura se basa en la responsabilidad moral que, a su juicio, tienen los deportistas que representan al régimen.

“Cuando les pongan un micrófono en la mano, tienen que ser hombres y decir la verdadera realidad de Cuba, no decir: ‘yo no sé de política’”, expresó.

El exlanzador, quien desde hace años trabaja como comentarista para ESPN, recordó que en el pasado hubo intentos de reunir a los peloteros cubanos exiliados para formar un equipo en el exterior, pero —dijo— “ninguno de esos que ahora juegan con Cuba respondió”.

“Yo los respeto, pero no los apoyo. Tengo mi criterio y lo mantengo”, añadió el ganador de cuatro anillos de Serie Mundial, conocido por su papel clave en las victorias de los New York Yankees y Chicago White Sox.

Al ser preguntado sobre a qué selección apoyaría en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, “El Duque” respondió: “Uno como cubano siempre quiere que hagan lo mejor, pero yo prefiero que ganen Estados Unidos, República Dominicana o cualquier país que de verdad se lo merezca”.

Hernández, considerado uno de los lanzadores más talentosos de su generación, jugó diez series nacionales en Cuba (1987-1996) antes de salir del país.

En la MLB acumuló una marca de 90 victorias y 66 derrotas, con una efectividad de 4.13 y más de mil ponches.

En los últimos años, el exjugador ha mantenido una postura crítica hacia la Federación Cubana de Béisbol y hacia los peloteros que colaboran con las autoridades deportivas del régimen.