Camila Cabello revoluciona a sus seguidores con un vídeo inédito de la grabación de "Havana"

Camila Cabello ha publicado una escena inédita de la grabación del videoclip de su hit Havana y ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales.

La cantante cubana se había guardado esta gran sorpresa para un momento especial y estar nominada en cinco categorías de los Premios MTV Video Music Awards con el tema es el motivo perfecto para compartir en Instagram el hasta ahora desconocido material.

Y por supuesto, el clip en el que se la ve bailando muy sensual al ritmo de su éxito más sonado, ha impactado a sus incondicionales.

"¡Esta es una toma inédita nunca antes vista de la pausa de baile que hicimos para el video de Havana! No quería publicarlo porque no estaba preparada como bailarina profesional y sólo veo que lo podría haber hecho mejor cuando veo vídeos míos. Empecé a bailar hace unos años y hasta entonces siempre decía en las entrevistas que tenía dos pies izquierdos jaja", comienza Camila Cabello su mensaje.

"Pero bailar ha marcado una gran diferencia en mi confianza y en cómo me expreso. Me hace sentir que puedo matar a un hombre con mis talones, y me encanta la forma en la que me hace sentir. Estoy muy orgullosa de esta parte del vídeo, así que lo estoy publicando en honor de que hayamos obtenido la nominación VMAS para VIDEO DEL AÑO (¡Dios mío!) y MEJOR COREOGRAFÍA (¡Dios mío!)", escribió la intérprete de Never Be The Same en la citada red social.

El vídeo supera los 2 millones y medio de reproducciones en el perfil de Instagram de la cubana y ha generado más de 10 mil comentarios en los que los usuarios la felicitan por su talento y sus grandes dotes para la danza.

El tema Havana ha alzado a la artista de 21 años a lo más alto de las listas y han sido muchos los éxitos que ha cosechado con él.

En Youtube, el primer sencillo de la cantante suma más de 650 millones de reproducciones.