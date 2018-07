"Kiki Challenge": El baile más tierno que verás del reto viral de moda

Isabella Cornieles, más conocida en redes sociales como Isa Sophia, tiene siete años y es toda una experta en los retos bailables. No hay canción que se le resista a la pequeña venezolana que en más de una ocasión ha demostrado con sus movimientos que el talento lo lleva en la sangre.

Después de que las redes sociales se hayan visto invadidadas por centenas de vídeos de usuarios bailando la canción In My Feelings de Drake al lado de un auto en movimiento, la pequeña no ha tardado en ponerle su toque personal a este Kiki Challenge tan viral y compartirlo con sus más de 300 mil seguidores de Instagram:

"Divina, yo quiero bailar así" o "Excelente baile, que gran talento", son algunos de los comentarios que se pueden leer junto a la publicación de Isa Sophia que está a punto de alcanzar las 70 mil reproducciones.

A esta moda viral se la conoce como Kiki Challenge o In My Feelings Challenge y surgió gracias a que Shiggy, un comediante estadounidense, hizo el baile del sencillo de Drake entre coches en movimiento.

Él fue el primero, y a partir de ahí, algunos atrevidos le pusieron un plus de riesgo y decidieron hacerlo bajándose de un vehículo en marcha. Y, por supuesto, no a todos les ha salido bien:

Pero las celebridades también se han unido a este popular reto, como Will Smith que lo hizo con una superproducciones en Budapest y sin auto:

El actor y cantante sólo ha sido uno de los muchos que han decidido imitar la coreografía: formar un corazón con los dedos, hacer el gesto de conducir y negar con los dedos.

Thalia también realizó su particular reto mientras que su marido Tommy Mottola conducía:

Las redes, como cada vez que hay un nuevo reto viral, se han cargado de originalidad e, incluso, hemos podido ver a animales moverse al ritmo de la canción, como este perro:

O esta vaca:

Para algunos usuarios, cualquier ocasión y vestimenta es oportuna para realizar el Challenge. Incluso, con patines.

Pero al igual que pasa con muchas modas virales, esta es peligrosa y las autoridades de distintos países han mostrado su preocupación por el riesgo que asumen las personas al realizar este reto junto a un coche en movimiento y han hecho un llamado a la cordura.