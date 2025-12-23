Cubana pone a japonés a bailar “Biónica” de Bebeshito y el resultado deja a todos boquiabiertos

Una joven cubana que vive en Florida ha conquistado las redes sociales tras compartir un divertido video en el que enseña a un chico japonés —también residente en el estado— a bailar “Biónica”, el popular tema del reguetonero Bebeshito.
La química entre ambos y el ritmo del asiático sorprendieron a todos en TikTok, donde el video ya acumula miles de reproducciones y comentarios.
En el clip, grabado frente a una fuente con el skyline de una ciudad floridana de fondo, la cubana luce un top blanco y un sombrero tipo pescador, mientras marca los pasos de la pegajosa coreografía.
A su lado, el joven japonés la sigue con sorprendente coordinación y estilo, ganándose los aplausos virtuales de los seguidores.
“Verdad que los cubanos estamos a otro nivel, poniendo a bailar al mundo”, escribió una usuaria. Otros destacaron la buena vibra de la pareja: “Bonita combinación, linda pareja, bendiciones”.
El clip, publicado por la creadora @amanda.mendoza.mo, demuestra una vez más cómo la música urbana cubana sigue cruzando fronteras y conectando culturas. Y en esta ocasión, nada menos que al ritmo de “Biónica”.
En los últimos meses, varios creadores extranjeros se han unido a la fiebre del reguetón cubano, aprendiendo pasos de baile y colaborando con influencers de la Isla.
Este tipo de videos refuerza la presencia del talento cubano en plataformas globales como TikTok, donde la creatividad y el ritmo caribeño no dejan de brillar.
Preguntas frecuentes sobre el fenómeno viral de TikTok con música cubana
¿Por qué se ha vuelto viral el video de la cubana y el japonés bailando "Biónica" en TikTok?
El video se ha vuelto viral debido a la sorprendente coordinación y estilo del joven japonés al seguir los pasos de la cubana, mostrando la conexión cultural a través del ritmo urbano cubano. Este fenómeno refuerza la popularidad del reguetón cubano, que sigue cruzando fronteras y conquistando audiencias en plataformas globales como TikTok.
¿Qué impacto tiene la música urbana cubana en plataformas como TikTok?
La música urbana cubana tiene un impacto significativo en plataformas como TikTok, donde videos de baile y coreografías virales ayudan a difundir el ritmo y el sabor cubano globalmente. Esta tendencia muestra cómo el reguetón cubano y sus derivados, como el reparto, están conquistando nuevas audiencias y motivando colaboraciones interculturales.
¿Quién es Bebeshito y por qué su música es tan popular en TikTok?
Bebeshito es un reguetonero cubano conocido por crear éxitos del género urbano que se han vuelto virales en TikTok. Su música, caracterizada por ritmos pegajosos y letras populares, ha captado la atención tanto de cubanos como de audiencias internacionales, consolidándolo como una figura importante en la música urbana actual.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.