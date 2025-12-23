Cubana pone a japonés a bailar “Biónica” de Bebeshito y el resultado deja a todos boquiabiertos

Una joven cubana que vive en Florida ha conquistado las redes sociales tras compartir un divertido video en el que enseña a un chico japonés —también residente en el estado— a bailar “Biónica”, el popular tema del reguetonero Bebeshito.

La química entre ambos y el ritmo del asiático sorprendieron a todos en TikTok, donde el video ya acumula miles de reproducciones y comentarios.

En el clip, grabado frente a una fuente con el skyline de una ciudad floridana de fondo, la cubana luce un top blanco y un sombrero tipo pescador, mientras marca los pasos de la pegajosa coreografía.

A su lado, el joven japonés la sigue con sorprendente coordinación y estilo, ganándose los aplausos virtuales de los seguidores.

“Verdad que los cubanos estamos a otro nivel, poniendo a bailar al mundo”, escribió una usuaria. Otros destacaron la buena vibra de la pareja: “Bonita combinación, linda pareja, bendiciones”.

El clip, publicado por la creadora @amanda.mendoza.mo, demuestra una vez más cómo la música urbana cubana sigue cruzando fronteras y conectando culturas. Y en esta ocasión, nada menos que al ritmo de “Biónica”.

Lo más leído hoy:

En los últimos meses, varios creadores extranjeros se han unido a la fiebre del reguetón cubano, aprendiendo pasos de baile y colaborando con influencers de la Isla.

Este tipo de videos refuerza la presencia del talento cubano en plataformas globales como TikTok, donde la creatividad y el ritmo caribeño no dejan de brillar.