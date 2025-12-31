Una cubana radicada en Houston se robó los aplausos en TikTok tras compartir un video donde aparece bailando una canción de reparto con una enorme barriguita de embarazo y una sonrisa que contagia. La joven, conocida en la plataforma como @nayqueen1992, subió el clip con el mensaje: “Disfrutándome mi tiempo, gracias por trabajar para que yo pueda estar en casa”, dedicado a su pareja.

En el video, Nay aparece con un vestido amarillo de flores, moviéndose al ritmo del tema “Una cosita”, de Charly & Johayron, El Bandolero y Roberto Ferrante, mientras se acaricia la barriga y baila relajada, disfrutando de su etapa. Su naturalidad conquistó a los seguidores, que inundaron los comentarios con halagos y mensajes llenos de cariño.

“Una etapa muy hermosa, bendiciones eternamente”, le escribió una usuaria, mientras otra comentó divertida: “Nena, estás bella, yo embarazada del segundo”. Otros se sorprendieron con el tamaño de su barriga y bromearon diciendo que parecía estar esperando más de un bebé. Nay respondió con humor: “Nooo, es uno solito, pero muy grande”.

Muchas mamás se sintieron identificadas con ella. “Qué linda, me recuerda mis embarazos”, comentó una seguidora, mientras otra confesó entre risas: “Yo estoy igual, traigo varón, pero ya no puedo más”. La cubana respondió con ternura a casi todos los mensajes, mostrando la misma buena vibra que desprende en el video.

Entre música, risas y cariño, Nay demostró que las cubanas no pierden el ritmo ni en los meses finales de embarazo. “Mi camella, voy a explotar”, escribió en broma a una amiga que la felicitó. Su publicación, que ya suma miles de vistas, fue para muchos una inyección de alegría y ternura en medio del caos diario de las redes.