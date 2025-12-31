Una cubana radicada en Houston se robó los aplausos en TikTok tras compartir un video donde aparece bailando una canción de reparto con una enorme barriguita de embarazo y una sonrisa que contagia. La joven, conocida en la plataforma como @nayqueen1992, subió el clip con el mensaje: “Disfrutándome mi tiempo, gracias por trabajar para que yo pueda estar en casa”, dedicado a su pareja.
En el video, Nay aparece con un vestido amarillo de flores, moviéndose al ritmo del tema “Una cosita”, de Charly & Johayron, El Bandolero y Roberto Ferrante, mientras se acaricia la barriga y baila relajada, disfrutando de su etapa. Su naturalidad conquistó a los seguidores, que inundaron los comentarios con halagos y mensajes llenos de cariño.
“Una etapa muy hermosa, bendiciones eternamente”, le escribió una usuaria, mientras otra comentó divertida: “Nena, estás bella, yo embarazada del segundo”. Otros se sorprendieron con el tamaño de su barriga y bromearon diciendo que parecía estar esperando más de un bebé. Nay respondió con humor: “Nooo, es uno solito, pero muy grande”.
Muchas mamás se sintieron identificadas con ella. “Qué linda, me recuerda mis embarazos”, comentó una seguidora, mientras otra confesó entre risas: “Yo estoy igual, traigo varón, pero ya no puedo más”. La cubana respondió con ternura a casi todos los mensajes, mostrando la misma buena vibra que desprende en el video.
Entre música, risas y cariño, Nay demostró que las cubanas no pierden el ritmo ni en los meses finales de embarazo. “Mi camella, voy a explotar”, escribió en broma a una amiga que la felicitó. Su publicación, que ya suma miles de vistas, fue para muchos una inyección de alegría y ternura en medio del caos diario de las redes.
Preguntas Frecuentes sobre el Fenómeno de Cubanas Embarazadas Bailando Reparto en Redes Sociales
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué se ha vuelto viral el video de Nay bailando embarazada?
El video de Nay se ha vuelto viral porque muestra a una cubana embarazada bailando con alegría y naturalidad al ritmo de una canción de reparto, lo que ha resonado con muchas personas que la han halagado por su energía positiva y carisma.
¿Qué canción estaba bailando Nay en su video viral?
Nay estaba bailando al ritmo del tema “Una cosita” de Charly & Johayron, El Bandolero y Roberto Ferrante, una conocida canción del género reparto que ha sido muy popular en las redes sociales.
¿Cómo han reaccionado las redes sociales al video de Nay?
Las redes sociales han reaccionado con mensajes de cariño y admiración hacia Nay, destacando su energía positiva y el hecho de que continúa disfrutando de la música y el baile incluso durante su embarazo. Muchos usuarios se han sentido identificados y han comentado con humor y bendiciones.
¿Qué importancia tiene el baile de reparto para las cubanas en el extranjero?
El baile de reparto es un vínculo cultural importante para las cubanas en el extranjero, ya que les permite mantener vivas sus raíces y tradiciones mientras celebran su identidad y se conectan con otros a través de la música y el baile.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.